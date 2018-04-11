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Bakanlar Kurulu kararları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 04:27 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bağlı bazı alanlar riskli alan ilan edildi - Elazığ'da bazı bölgeler kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak belirlendi - Artvin'de "Kemalpaşa İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği" ve Yozgat'ta "Yerköy-Çiçekdağı-Köseli Belediyeleri Atık Su Grup Arıtma Tesisi Yönetim Birliği"nin kurulmasına izin verildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bazı alanlar riskli alan, Elazığ'ın merkez ilçesindeki bazı bölgeler ise kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararlarına göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi sınırları içinde kalan bazı bölgeler riskli alan olarak ilan edildi.

Ayrıca Elazığ merkez ilçeye bağlı Kesrik ve Gümüşkavak mahalleleri sınırlarında belirlenen bazı alanların ise kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15 Şubat ve 9 Mart tarihli yazıları üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a göre alındı.

Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete'de yer alan iki ayrı kararında ise Artvin'nin Kemalpaşa ilçesinde "Kemalpaşa İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği" ve Yozgat'ta "Yerköy-Çiçekdağı-Köseli Belediyeleri Atık Su Grup Arıtma Tesisi Yönetim Birliği"nin kurulmasına izin verildi.

Her iki karar da İçişleri Bakanlığının 28 Şubat ve 8 Mart tarihli yazıları üzerine 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'na göre alındı.

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