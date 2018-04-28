İstanbul Kent Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi ve Polis Akademisine bağlı Trafik Enstitüsü kurulacak.
İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi ve Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Trafik Enstitüsü kurulması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararlar, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili yazıları üzerine alındı.
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