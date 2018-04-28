HABER

Bakanlar Kurulu kararları

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 04:47 | Son Güncelleme

İstanbul Kent Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi ve Polis Akademisine bağlı Trafik Enstitüsü kurulmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul Kent Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi ve Polis Akademisine bağlı Trafik Enstitüsü kurulacak.

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi ve Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Trafik Enstitüsü kurulması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlar, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili yazıları üzerine alındı.

700 kişinin katili İzmir'de yakalandı700 kişinin katili İzmir'de yakalandı
İstanbul'da şok baskın! Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da şok baskın! Çok sayıda gözaltı var
Kan donduran olay! Tavırları değişince dehşet ortaya çıktıKan donduran olay! Tavırları değişince dehşet ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim İstanbul Kent Üniversitesi Polis Akademisi Başkanlığı Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Öğrenci affı mı geliyor? Başbakan Yıldırım'dan gençlere müjde!

Öğrenci affı mı geliyor? Başbakan Yıldırım'dan gençlere müjde!

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da gece yarısı korkutan patlama!

Ankara'da gece yarısı korkutan patlama!

Müspet ne demek TDK? Müspet nedir? Müspet ne? Müspetin anlamı nedir?

Müspet ne demek TDK? Müspet nedir? Müspet ne? Müspetin anlamı nedir?

ABD'li mevkidaşı, Orgeneral Akar ile telefonda Suriye’yi görüştü

ABD'li mevkidaşı, Orgeneral Akar ile telefonda Suriye’yi görüştü

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Korece tweet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Korece tweet

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.