Antalya'nın Aksu ilçesindeki bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlar Kurulu'nun üç ayrı kararına göre, Aksu ilçesine bağlı Altıntaş, Hacıaliler, Çalkaya, Kemerağzı, Mandırlar ve Güzelyurt mahallelerinin sınırları içinde bulunan alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine karar verildi.
Bu karar doğrultusunda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.
- Ağrı'da acele kamulaştırma kararı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi sınırları içindeki bazı taşınmazlar atıl durumda bulunan kayak merkezinin faaliyete geçirilmesi projesi kapsamında acele kamulaştırılacak.
Karar kapsamında Eleşkirt'e bağlı Güneykaya köyündeki 38 taşınmazın İl Özel İdaresi tarafından acele kamulaştırması gerçekleştirilecek.
- Kastamonu Üniversitesine yeni enstitü
Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka karar doğrultusunda Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulacak.
Söz konusu karar Milli Eğitim Bakanlığının 15 Mart tarihli yazısı ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu maddesine göre, 26 Mart'ta toplanan Bakanlar Kurulu tarafından alındı.
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