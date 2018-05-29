HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bakanlar Kurulu kararları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 06:17 | Son Güncelleme

Antalya'nın Aksu ilçesindeki bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki bazı taşınmazlar, Güneykaya köyünde atıl durumda bulunan kayak merkezinin faaliyete geçirilmesi için acele kamulaştırılacak - Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulacak

Antalya'nın Aksu ilçesindeki bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu'nun üç ayrı kararına göre, Aksu ilçesine bağlı Altıntaş, Hacıaliler, Çalkaya, Kemerağzı, Mandırlar ve Güzelyurt mahallelerinin sınırları içinde bulunan alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine karar verildi.

Bu karar doğrultusunda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

- Ağrı'da acele kamulaştırma kararı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi sınırları içindeki bazı taşınmazlar atıl durumda bulunan kayak merkezinin faaliyete geçirilmesi projesi kapsamında acele kamulaştırılacak.

Karar kapsamında Eleşkirt'e bağlı Güneykaya köyündeki 38 taşınmazın İl Özel İdaresi tarafından acele kamulaştırması gerçekleştirilecek.

- Kastamonu Üniversitesine yeni enstitü

Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka karar doğrultusunda Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulacak.

Söz konusu karar Milli Eğitim Bakanlığının 15 Mart tarihli yazısı ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu maddesine göre, 26 Mart'ta toplanan Bakanlar Kurulu tarafından alındı.

PARTNERÜnlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...
GÜNCELLEME - Aydın'da ecza deposunda yangınGÜNCELLEME - Aydın'da ecza deposunda yangın
Fethiye'de iki İngiliz turistin çadırda cesetleri bulundu - Ek fotoğrafFethiye'de iki İngiliz turistin çadırda cesetleri bulundu - Ek fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu bakanlar kurulu kararları Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Meral Akşener yaptırdığı anket sonuçlarını açıkladı

Meral Akşener yaptırdığı anket sonuçlarını açıkladı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
On Numara sonuçları belli oldu! İşte 28 Mayıs Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları

On Numara sonuçları belli oldu! İşte 28 Mayıs Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları

TEM’de hafriyat kamyonu devrildi! Sürücü yakınları muhabire saldırdı

TEM’de hafriyat kamyonu devrildi! Sürücü yakınları muhabire saldırdı

Günlük burç yorumları: 29 Mayıs Salı dolunayın burçlara etkisi nasıl olacak? (İrem Su'dan burç yorumları)

Günlük burç yorumları: 29 Mayıs Salı dolunayın burçlara etkisi nasıl olacak? (İrem Su'dan burç yorumları)

Adana'da kız arkadaşını evden atıp kendini kilitledi

Adana'da kız arkadaşını evden atıp kendini kilitledi

'Sizinle uğraşamam defolun' dedi! Sosyal medyayı ayağa kaldıran fotoğraf

'Sizinle uğraşamam defolun' dedi! Sosyal medyayı ayağa kaldıran fotoğraf

Avrupa Birliği'nden devrim niteliğinde adım! Plastik ürünlere yasak hazırlığı!

Avrupa Birliği'nden devrim niteliğinde adım! Plastik ürünlere yasak hazırlığı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.