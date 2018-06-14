HABER

Bakanlar Kurulu kararları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 05:57 | Son Güncelleme

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yer aldı - Bakanlar Kurulu kararıyla 17 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Tanzanya'dü Darüsselam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması kararlaştırıldı

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı İletişim Fakültesi, Akdeniz Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı Mimarlık Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Veteriner Fakültesi, Harran Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Selçuk Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Bartın Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Balıkesir Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bayburt Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Galatasaray Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı Turizm Fakültesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi ve Şırnak Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi kuruldu.

Ayrıca Ankara Üniversitesine bağlı Kanser Araştırma Enstitüsü ve İbn Haldun Üniversitesine bağlı İslami İlimler Enstitüsünün kurulması kararlaştırıldı.

- Kapatılan yüksekokullar

Söz konusu kararla Balıkesir Üniversitesine bağlı Balıkesir Sağlık Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı.

- İsimleri değişen bölümler

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Avrupa Birliği Enstitüsünün adı Avrupa Araştırmaları Enstitüsü olarak, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Turizm Fakültesinin adı da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak değiştirildi.

- Tanzanya'da yüksekokul kuruldu

Ayrıca Bakanlar Kurulu tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde Darüsselam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması kararı alındı.

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
Einstein'ın seyahat günlükleri ırkçı ve yabancı düşmanı görüşlerini ortaya koyduEinstein'ın seyahat günlükleri ırkçı ve yabancı düşmanı görüşlerini ortaya koydu
Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklamasıErdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu fakülte üniversite YÖK yükseköğrenim

En Çok Okunan Haberler

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Erdoğan: 24 Haziran'dan sonra ilk işimiz OHAL'i kaldırmak olacak

Erdoğan: 24 Haziran'dan sonra ilk işimiz OHAL'i kaldırmak olacak

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

BMGK'nın Filistin kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

BMGK'nın Filistin kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Trafikte bayram yoğunluğu başladı

Trafikte bayram yoğunluğu başladı

TV programlarına çıkan sahte doktor yakalandı

TV programlarına çıkan sahte doktor yakalandı

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklama! Akşener de bedelli askerlik tartışmasına dahil oldu!

NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklama! Akşener de bedelli askerlik tartışmasına dahil oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.