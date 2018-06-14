Bakanlar Kurulu kararları

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı İletişim Fakültesi, Akdeniz Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı Mimarlık Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Veteriner Fakültesi, Harran Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Selçuk Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Bartın Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Balıkesir Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bayburt Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Galatasaray Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı Turizm Fakültesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi ve Şırnak Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi kuruldu.