HABER

Bakanlar Kurulu'na KHK yetkisi veren tasarı TBMM'de kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 21:17 | Son Güncelleme

6771 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Bakanlar Kurulu'na KHK yetkisi veren tasarı TBMM'de kabul edildi

Kabul edilen tasarıda, 16 Nisan 2017'de yapılan referanduma ilişkin bazı düzenlemeler yapılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetkileri düzenleniyor. Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde yer alan tüzük, Bakanlar Kurulu, İcra Vekilleri Heyeti Kararı, Bakanlar Kurulu Kararı, Bakanlar Kurulu Yönetmeliği, Hükümet, Başbakan, Başvekil, Başbakanlık, Başvekalet, sıkıyönetim, nizamname, Kanun Tasarısı gibi ibareler değiştiriliyor veya yürürlükten kaldırılıyor.

İHA

20 yeni üniversite kuruluyor20 yeni üniversite kuruluyor
Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!
CNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararıCNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KHK kanun tasarı TBMM

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
10 Mayıs Süper Loto sonuçları - Milli Piyango 551. hafta Süper Loto sonucu

10 Mayıs Süper Loto sonuçları - Milli Piyango 551. hafta Süper Loto sonucu

CNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararı

CNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararı

Malatya'da FETÖ operasyonu: 4’ü astsubay 6 kişi gözaltında

Malatya'da FETÖ operasyonu: 4’ü astsubay 6 kişi gözaltında

Faciadan dönüldü! Şırnak- Hakkari karayolunda büyük heyelan

Faciadan dönüldü! Şırnak- Hakkari karayolunda büyük heyelan

PKK'lı terörist 'Delil Serhat' Kocaeli'de yakalandı

PKK'lı terörist 'Delil Serhat' Kocaeli'de yakalandı

Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.