Bakanlar Kurulu sonrası açıkladı: Yerli WhatsApp kurduk

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenledi.
Bozdağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"Maliye Bakanımız vergi konularında önemli değişiklikler içeren reform paketini Bakanlar Kurulumuza sunmuştur. Reform paketi özellikle mali yüklerin azaltılması ve piyasanın canlandırılması hususunda çok önemli değişiklikler içermektedir. Bunlardan bazıları, mükelleflerin ileriye dönük dönemler için, sonraki dönemden devreden KDV'sinin iadesine imkan sağlanıyor. 2018 yılı öncesi dönemlere ait iade edilmeyen KDV'nin iadesinin önü açılıyor. Üç ay içerisinde iade edilmeyen KDV'ye faiz ödemesi getiriliyor.
Maliye Bakanlığımıza bin gelir uzmanı, bin de denetim elemanı alınması konusunda kanuna düzenleme koyulması hususunda yetki verildi. Bu çerçevede de ayrı bir düzenleme yapılacaktır.
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Kilis ilinin tamamı için, 31 Aralık 2017 öncesindeki vergi borçları ve sosyal güvenlik prim borçları 31 Aralık 2018 tarihine kadar ertelenmiştir. Aynı şekilde Hatay ili, Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde ikamet eden sigortalılar ve işverenlerin de Ocak ayı içine denk gelen kurum alacaklarının 28 Şubat 2018'e kadar ertelenmesine ve hem vergi hem sigorta primlerinin de 6 ay süreyle tamamının ertelenmesine karar verilmiştir.
(Afrin Harekatı) Türk Hava Kuvvetleri, Afrin bölgesindeki hava sahasını etkin bir şekilde kullanmaktadır. Halen de bu kullanım devam etmektedir. Hava sahasının kullanılmasına ilişkin şu anda bir sorun söz konusu değildir. Tank saldırısıyla ilgili elimizde somut bilgiler var. YPG'ye verilen silahlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor. Suriye'nin neresinde olursa olsun Afrin bölgesine nakledilecek her türlü silah, mühimmat Türkiye'nin hedefidir. Bunları gördüğümüz yerde vuracağız, imha edeceğiz ya da teslim alacağız. Üçüncü bir şey yoktur.
(Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin çekilmesi) Son bir yıldır Hollanda'nın Ankara'da zaten büyükelçisi yoktur. Olmayan büyükelçilerini resmen geri çektiklerini açıklamışlardır. Bu yeni bir durum değil bizim için, malumun ilanıdır. Ancak Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmemiştir."
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