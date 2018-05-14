Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar

"BM'NİN DERHAL DUR DEMESİ ŞARTTIR" BM'nin terörist İsrail devletine derhal dur demesi şarttır. Aksi taktirde katliam artacaktır. Umarız ki bu uyarılarımzı BMGK dikkate alır ve bu konuda seyirci kalmak yerine bir adım atarlar.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün tarihe kanlı pazartesi olarak geçecektir. Müslümanlar ve İslam ülkeleri bakımından kara bir pazartesi olarak tarihe geçecektir." diye konuştu.

ABD bölgede devam eden barış sürecini attığı bu adımla yok etti. Bölgedeki huzursuzluğun artmasına neden oldu. Filistinliler barışçıl bir gösteri yapıyor ama İsrail askerleri gerçek mermiler ile ateş ediyor. Dünyanın neresinde barış gösterisi yapanların üzerine gerçek mermiler ile ateş ederler. Şehitlerin sayısının ve yaralıların sayısının artacağından endişe ediyoruz.

ABD bölgede arabuluculuk görevini kaybetmiştir.

"GÜNDEMİMİZDE AF SÖZ KONUSU DEĞİL"



MHP ayrı bir parti AK Parti ayrı. Her parti kendi görüşünü dile getirmekte serbestir. Hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir.

