Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün tarihe kanlı pazartesi olarak geçecektir. Müslümanlar ve İslam ülkeleri bakımından kara bir pazartesi olarak tarihe geçecektir." diye konuştu.
Bozdağ'ın konuşmasından satır başları:
Bugünkü olaylar artık göstermiştir ki artık Filistinlilerin kanında ABD'nin de eli vardır."
Kudüs bağımsız Filistin'in başkentidir. İsrail'in elinde Filistinlilerin kanı olduğuunu hepimiz biliyoruz, ABD'nin de eline Filistinlilerin kanı bulaşmıştır.
"BAZILARININ GÖSTERMELİK TAVRI KABUL EDİLEMEZ"
Türkiye'nin çabası yetmedi. BMGK derhal harekete geçmelidir. İslam ülkeri de atıaln bu haksız adım karşısında birlikte hareket etmelidir. Bazılarının göstermelik tavrı kabul edilemez.
Kudüs konusunu oldu bittilerle halldeceklerini düşünenler büyük yanılgıdadır. Elinde sonunda terörist İsrail devleti ve ABD Kudüs'ü terk etmek zorunda kalacaklardır.
"BM'NİN DERHAL DUR DEMESİ ŞARTTIR"
BM'nin terörist İsrail devletine derhal dur demesi şarttır. Aksi taktirde katliam artacaktır. Umarız ki bu uyarılarımzı BMGK dikkate alır ve bu konuda seyirci kalmak yerine bir adım atarlar.
ABD bölgede devam eden barış sürecini attığı bu adımla yok etti. Bölgedeki huzursuzluğun artmasına neden oldu. Filistinliler barışçıl bir gösteri yapıyor ama İsrail askerleri gerçek mermiler ile ateş ediyor. Dünyanın neresinde barış gösterisi yapanların üzerine gerçek mermiler ile ateş ederler. Şehitlerin sayısının ve yaralıların sayısının artacağından endişe ediyoruz.
ABD bölgede arabuluculuk görevini kaybetmiştir.
"GÜNDEMİMİZDE AF SÖZ KONUSU DEĞİL"
MHP ayrı bir parti AK Parti ayrı. Her parti kendi görüşünü dile getirmekte serbestir. Hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir.
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