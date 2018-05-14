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Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 21:39 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Gazze'de Filistinlilerin şehit edilmesine ilişkin, "Bugünkü olaylar artık göstermiştir ki artık Filistinlilerin kanında ABD'nin de eli vardır" dedi. Bozdağ, 50'den fazla Filistinlinin katledildiği bugünü de "kanlı pazartesi" olarak adlandırdı. Bozdağ, 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini de söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün tarihe kanlı pazartesi olarak geçecektir. Müslümanlar ve İslam ülkeleri bakımından kara bir pazartesi olarak tarihe geçecektir." diye konuştu.

Bozdağ'ın konuşmasından satır başları:

Bugünkü olaylar artık göstermiştir ki artık Filistinlilerin kanında ABD'nin de eli vardır."

Kudüs bağımsız Filistin'in başkentidir. İsrail'in elinde Filistinlilerin kanı olduğuunu hepimiz biliyoruz, ABD'nin de eline Filistinlilerin kanı bulaşmıştır.

"BAZILARININ GÖSTERMELİK TAVRI KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye'nin çabası yetmedi. BMGK derhal harekete geçmelidir. İslam ülkeri de atıaln bu haksız adım karşısında birlikte hareket etmelidir. Bazılarının göstermelik tavrı kabul edilemez.

Kudüs konusunu oldu bittilerle halldeceklerini düşünenler büyük yanılgıdadır. Elinde sonunda terörist İsrail devleti ve ABD Kudüs'ü terk etmek zorunda kalacaklardır.

"BM'NİN DERHAL DUR DEMESİ ŞARTTIR"

BM'nin terörist İsrail devletine derhal dur demesi şarttır. Aksi taktirde katliam artacaktır. Umarız ki bu uyarılarımzı BMGK dikkate alır ve bu konuda seyirci kalmak yerine bir adım atarlar.

ABD bölgede devam eden barış sürecini attığı bu adımla yok etti. Bölgedeki huzursuzluğun artmasına neden oldu. Filistinliler barışçıl bir gösteri yapıyor ama İsrail askerleri gerçek mermiler ile ateş ediyor. Dünyanın neresinde barış gösterisi yapanların üzerine gerçek mermiler ile ateş ederler. Şehitlerin sayısının ve yaralıların sayısının artacağından endişe ediyoruz.

ABD bölgede arabuluculuk görevini kaybetmiştir.

"GÜNDEMİMİZDE AF SÖZ KONUSU DEĞİL"

MHP ayrı bir parti AK Parti ayrı. Her parti kendi görüşünü dile getirmekte serbestir. Hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir.

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Okuyucu Yorumları 50 yorum
Ancak bıdı bıdı konuşun. Adamlar istediklerini göstere göstere delikanlı gibi yapıyorlar kimseye eyvallahları yok! İyi uykular islam ülkeleri...
shkam kesiyordunuz girsenizya oraya görelim
arkadaşlar tamam çok güzel diplomatik cevapları verelim ama pratikte de bişeyler görmek istiyoruz yeter artık yaaa müslümanlar bir bir ölüyor biz sadece televizyondan izliyoruz
Allah senin belanı vericek israil nalet ve korkak israil.
fransada karikator saldirisinda oldurulenler icin canli yayin yapip avrupa toplanirken filistin icin kilini kipirdatmayan BIRLESIK ARAP EMIR liklerini kiniyorum.
sadece kınariz,yaptirim yok.stratejik ortakliğa devam.
mahalle karısı gibi anca dedikodusunu yapar kınarsınız..
tırı vırı hava civa
Hadi çapucular İsraile, Amerikaya bişey demeyin. Fİlistini ve ülkemizi suçlayın!
@gokhancelik061 nie oglum van minut dersin olay biter niye huzursuzsun
@sahin_bey2000 Masum insanlar ölürken huzurlu olacak kadar kansız değilim çok şükür! Sen huzurla Tayyipe saldırmayı maharet sanmaya devam et.
Sizin efeliğiniz bu ülke milletine baska bi haltınız yok
Hele siz bi durun . Hükümetimiz bugün yarın bi kınar veya nota verir. Adamlar tir tir titriyordur şimdi.
bide doların adını koysanız eyyyy akp 4.5 oldu dolar
Kınım kınım kınadık yeter
Bırakın boş sözleri eylem yok ingiltere chatham house'de ne görevler verdi ingiltere onu açıklayın tırı vırı gül veya kılıçdaroğlu veya başka lider gittiğinde hain siz gittiğinizde devlet görüşmesi hadi ordan hadi ordan..
eeeeyyyy amerika eeeeyyyy israil falan filan işte bu kadar
yorum yazılacak yerde ne düşünüyorsun diye soruyor1. ben bir şey düşünenmem çünkü ben müslümanım 2.kovalarlarsa davar gibi kaçarım düşünmeden satarım sonra o benimdi diye bi taraflarımı yırtarım ama kimse itibar etmez sonra da itibar etmiyorlar diye şikayet ederim saygılar.
Gerçekten KANLI ve KARA PAZARTESİ diyebiliriz. Filistin'de yitip giden canlar bizlerde sadece laf ve söz.. Yazık ki ne yazık
boyle bos bos yorumlar yerine amerika israil mallarini turkiyeye sokmayacsksin diplomatlarini kovacaksin vizelerini askiya alacaksin tum islam milletini ayaklanditip silah kandiracsksin boş sozlere tokuz artik
Her seçim öncesi İsrail neden Filistine saldırıyor. Yarın iktidar bağırır Eyyyy İsrail diye. Ama bu sefer millet yemez. Çünkü mavi Marmara davasını 20 milyon dolara sattınız. Sizin için para herşeydir. İsraile tepki koymak istiyorsanız, yahudi cesaret madalyasını geri verin, israil büyükelçiliğini ve İncirlik Üstünü kapatın. Yalandan yere bağırmayın. Kola dökerek Turpu dişleyerek tepki koyulmaz. Böyle saçma sapan dış politika içinde TAMAM diyoruz...
dünya lideriymiş
Kiniyoruz siddetle ancak ama oda cok eski oldu artik cekilmiyor Osman unal da kinsr ne var ki onda
sonuç?
Atatürk olsaydı bunlar olmazdı atamızı çok ama çoook özlüyoruz...
dünya liderimiz var ama tırnak kadar israile söz geçiremiyor
çok olmadi. ülkemde o kadar patlama oldu. terör örgütleri o kadar vatandaşını katletti. bir sürü polisin şehit oldu. bir günlük yas ilan etmedin.
bi de dolar ve euroyla ilgili açıklama yapsalar... her gün 5-10 krş artmaya devam mı
bombalı saldırılarda yüzlerce Türk vatandaşı öldü o zaman neden yas ilan etmediniz aklınıza gelmedi mi
yalan dolan ...erkekseniz küreciği ve incirliği kapatın
63 tane müslüman ülkesi, 1,5 milyar müslüman var dünyada. Her zamanki gibi inşallah, maşallah, çok şiddetli kınama, allah cezalarını versin vs vs. Ambargo, elçileri geri çekmek, hele de savaş.... Bu kadar adamsınız, bir avuç İsrail'e karşı duramazsınız. Birgün hepimiz böyle böyle yok olacağız bu pısırıklığımız yüzünden.
Surıyeye girdiğiniz gibi ABD ye girin 24 haziranda %100 oy sizindir tabi macanız yıyırosa
HÜKÜMETİN AHKAMI BOŞA ÇIKIYOR TÜRK KONSOLUSLUKLARINI DERHAL AMERİKADAN İSRAİLDEKİ TEMSİLCİLİKLERİ DERHAL ÇEKİN LAFLA ASTIM KESTİKLERİNİZLE NUTUKLARINIZLA OLMAZ İSRAİLDEN ALINAN PALAKETLERİ DERHAL GERİ VERİN İNGİLTERDELERDE NE İŞLERİNİZ VAR BIRAKIN BUNLARI TÜRK HALKI ÜLKENİN FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLDUĞUMUZU SİZDEN SAMİMİ GERÇEK ALACAĞINIZ KESİN TAVRINIZI BEKLER EY HÜKÜMET.
Yas ilan etmekle kan akıtmayı adamlar durdurmuyorlar Abd israyil ile ilişkiler kısıtlanlamalı anlaşmalar askıya alınmalı adamlar ödedigimiz f35 leri bile ertelediler türkiye süper teröristle iş birligin de n vaz geçmezse bu günkü 57 yassı boşuna.
yine ramazan ayi yine gundem Filistin.muhtemeldirki yardım kampanyaları.ucuz kahramanlıklarla kötü gidişatın ve artan develuasyonun üstü örtülerek seçim öncesi Gündem kokusu var.
nerede bu insan haklarını savunan soytarılar topluluğu
nerde ? İslam Birliği nerde ?
coco cola içmeyin kınama yapın eyyyyy ahali
samimi dostlarinizin yaptığını ulusal yas ilan ederek kendinizi karşı Filistin'in yanına koyamazsiniz.
terörist israil&barbarABD
Bırakın bu gaz alma siyasetini madem mazlumun yanindasiniz madem musluman kardeslerimiz toplayin islam teskilatini butu islam teskilati uyesi ulkeler elciliklerini dogu kudüse taşısınlar ama nerde o yurek ancak gaz alin
Lanet olsun körfez emirlik krall8k ve şeyhliklerine, hepiniz Ebu cehilin çocuklarısınız
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