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Bakanlar Kurulu sonrası flaş 'Afrin' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 21:51 | Son Güncelleme 6 saat önce

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin’e yapılması planlanan operasyona ilişkin, “Türkiye, Türk milleti ve Türkiye devletinin bekası için riskleri ve tehditleri kaldırmanın dışında daha büyük risk gerektiren ve onunla ilgili adım atmayı gerektiren bir husus olduğunda bu adımı atmaktan çekinmeyecektir. MGK sonrası yapılan açıklamada da bu kararlılık açık bir şekilde vurgulanmıştır” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Bugün meydana gelen uçak kazasında 3 askerin şehit düştüğünü hatırlatarak sözlerine başlayan Bozdağ, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Meydana gelen olayla ilgili hem adli hem de idari tahkikat başlatıldığını anlatan Bozdağ, tahkikatlar bittiği zaman olayın gerçek nedeni hakkında daha net fikir sahibi olunacağını ifade etti. Bakanlar Kurulunun OHAL uygulamasının 3 ay daha uzatılması hususunu değerlendirdiğini belirten Yıldırım, “OHAL’in 3 ay daha uzatılmasını benimsemiş, bu konuda hazırlanan tezkere TBMM Başkanlığına gönderilmiştir” dedi.

OHAL UZATILIYOR

FETÖ, PDY terör örgütü başta olmak üzere PKK, DEAŞ, DHKP-C ve diğer terör örgütleri ile etkin ve kararlı bir mücadele yapıldığını belirten Bozdağ, “Bugüne kadar OHAL uygulaması vatandaşlarımızın rutin hayatında herhangi bir değişikliğe yol açmamıştır. OHAL, Türkiyemizin OHAL’den çıkıp olağan döneme dönmesi için hükümetimizin ve ilgili görevlilerin etkin ve hızlı karar alma, alınan kararları etkin ve hızlı biçimde uygulaması bakımından önem arzetmektedir. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatında bir olağanüstülük yaşanmayacaktır. Terör örgütleri bakımından olağanüstü bir irade ile güçlü bir mücadele devam edecektir, onların hayatlarında OHAL’in yansımaları elbette görülecektir. OHAL uygulaması parlamentonun kabulünden sonra uzatılmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

AFRİN OPERASYONU

Bozdağ, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Afrin operasyonuna ilişkin soru üzerine Bozdağ, “Türkiye, sınır güvenliği bakımından tarihinin en kritik döneminden geçiyor. Çok önemli tehditler ve risklerle karşı karşıya. Suriye’de yaşanan hadiseler, Türkiye’nin toprak bütünlüğü, sınır güvenliği, vatandaşlarımızın ve bölgede yaşayan bütün insanların can ve mal güvenliği bakımından son derece önemli gelişmeler. Burada olup bitenlerin Türkiye’nin sınırlarını tehdit ettiğini hep beraber görüyoruz. Son günlerde Suriye sınır güvenliği görev gücü adı altında terörist bir ordu oluşturulması çabaları, gayretleri net şekilde gözüküyor. Hem bölgede terör koridoru oluşturulması, hem bu terör koridorunun güvenliği için sınır güvenliği adı altında terörist bir ordunun oluşturulması, bu oluşumun desteklenmesi, Türkiye’nin toprak bütünlüğü, sınır güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti ve milli güvenliğimiz bakımından açık bir tehdittir. Bunu herkesin böyle görmesi lazım. Türkiye, kendi milletinin ve devletinin, Türk milleti ve Türk devletinin bekası söz konusu olduğu zaman riskleri ortadan kaldırmak, tehditleri yok etmek gerektiğinde bunları tereddütsüz yapacaktır. Bazen riskleri ortadan kaldırmakla netice alınamayabilir. O zaman daha büyük riskleri göze almak gerekebilir” diye konuştu.

'KİMSE TÜRKİYE'NİN SABIR GÖSTERMESİNİ BEKLEMESİN'

Bozdağ, konuşmasında şunları kaydetti:
“Türkiye, Türk milleti ve Türkiye devletinin bekası için riskleri ve tehditleri kaldırmanın dışında daha büyük risk gerektiren ve onunla ilgili adım atmayı gerektiren bir husus olduğunda bu adımı atmaktan çekinmeyecektir. MGK sonrası yapılan açıklamada da bu kararlılık açık bir şekilde vurgulanmıştır. Türkiye, bir terör koridoru oluşturulmasına ve her türlü tahkimatın yapılmasına bugüne kadar defalarca karşı olduğunu söyledi. Yapılan yanlışlıklara vurgu yapıldı. DEAŞ terör örgütüyle mücadele bahanesiyle PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD, YPG ile işbirliği yapılmasının yanlışlığını da vurguladı. Bunlara silah yardımı yapılmaması gerektiğinin defalarca altını çizdi. Ortaya çıkan sonuçlar tamamen söylediklerini yalanlayan sonuçlar oldu. Türkiye bu noktada sabrının son noktasına gelmiştir. Türkiye’nin bundan sonraki gelişmelere kimse daha fazla sabır göstermesini beklememelidir. Bu konuda atılması gereken adımlar neyse Türkiye bunları atmakta kararlıdır.”

'ABD, PYD-YPG İŞBİRLİĞİNİ TERCİH ETTİ'

Rusya’nın Afrin operasyonuna bakışı ve ABD ile gerçekleştirilen temasların sorulması üzerine Bozdağ, “Afrin’de ve Suriye’nin diğer bölgelerinde yaşanan gelişmelerle ilgili Türkiye, diplomatik kanalları bugüne kadar sonuna kadar kullandı. İlgili görevlilerin hepsi muhataplarıyla özel görüşmelerde bu konular defalarca masaya yatırıldı. Biz, bugüne kadar ABD’ye PKK terör örgütüdür, PYD, YPG bunun koludur dedik. Diplomatik kanallarla meydana gelen gelişmeler değerlendirildi, Türkiye ne istediğini çok net söyledi. PKK’nın Suriye uzantısı PYD-YPG ile ABD işbirliğini tercih etti. Bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütüyle mücadele etme yanlışlığını işledi. Arkasından terör örgütüne silah vermeyin dedik, verilen silahlar sadece DEAŞ terör örgütüne karşı kullanılacak silahlar da değil. DEAŞ terör örgütünün hava unsurları yok. Baktığınızda o silahların içinde hava unsurlarına karşı kullanılacak silahlar da var, binlerce tır silah verildi. Bize şunları söylediler, biz seri numaralarını alıyoruz, verdiklerimizi geri toplayacağız. Biz, arazide hangi silahların verildiğini, bunların ne kadar olduğunu çok net bir şekilde biliyoruz. Bizim elimizde de listeler, net bilgiler var. Biz orada verilen sözlerin, yapılan açıklamaların arazide de yansımasını hep arzu ettik. Konuşuldu, ama arazide tam tersi oldu. Sözlerin doğruluğu icraatıyla teyit edilirse o zaman doğru sonuç ortaya çıkar. Arazide başka şeyler yaptılar, biz buradan tekrar çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

'ATMAMIZ GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ'

“Biz buradan tekrar çağrıda bulunuyoruz, PKK’nın Suriye’deki kolu PYD-YPG’ye verilen silahların ellerinden alınması önemli” diyen Bozdağ, “PYD, YPG’ye ABD’nin verdiği desteğin derhal sonlandırılması son derece önemlidir. Bölgede terör koridoru oluşturma çalışmalarından vazgeçilmesi ve terörist bir ordu oluşturulması gayretlerine çabalarına destek verilmemesi gerekir. Çünkü biz ABD ile müttefikiz. Stratejik ortak, model ortak, NATO’da birlikte çalışmak, böyle bir durumda yapılması gerekenler bellidir ama arazide yapılanlara baktığınızda uzaktan yakından alakası yok. NATO’da müttefikimiz olan ABD’nin Türkiye’nin tehdit eden terör yapılanmasına destek vermesi kabul edilebilir mi, edilemez. İzah da edilemez. Biz açıklamalara bakacağız ama açıklamaların arazideki uygulamalarına bakacağız. Sütten ağzımız yandı, onun için yoğurdu üfleyerek yiyeceğiz. Biz süreci yakınen takip ediyoruz. Bu süreçte hem ABD hem Rusya ile görüşmeler ilgili bakanlarımız ve yetkililer tarafından sürdürülüyor. Onlarla da istişare ediliyor. Türkiye, bu istişareler olumlu olumsuz nasıl gelişir o ayrı bir konu. Türkiye'nin atması gereken adımları atmak için kimseden icazet almaya ihtiyacı yoktur. Ülkemiz ve milletimizin geleceği için daha büyük riskleri almamız gerektiğinde biz bu riskleri almaktan çekinmeyeceğiz. Atmamız gereken adımları atmamız gerektiğinde geri durmayacağız” açıklamasında bulundu.

2018'in ilk MGK'sında tarihi kararlar! Afrin'e operasyon, OHAL...
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Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu Bekir Bozdağ OHAL

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Okuyucu Yorumları 47 yorum
bugün pyd'nin elinde olan topraklar ışitin elinde olsaydı, yemin ederim operasyon falan söz konusu bile olmazdı. ne de olsa erdoğanın diğer ordusu
Bilal ve Berat önden gitsin.Peşinden biz gideriz.
@romantik3321 birde burak var gemiciği olan o zaten kaçak
beyinsizmisin sen. daeşin kimin kuklası olduğunu dünya biliyor ama sizin gibi beyinsiz vatan hainleri halâ anlayamadı. bence bu ülkede yaşamayı hak etmiyorsunuz. memleketiniz ermenistana gidin
@romantik3321 işte bunlar asıl çomarlar kardeş vatan haini bunlar!
Şayet adalet olsaydı şu fetocu DEVLETİN tepesinde olmaz hesap veriyor olurdu
Ben şuna inandın TÜRK olmayana gururla TÜRK'üm diyemeyene DEVLET teslim eteyeceksin... heleki TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan soysuzlara PAPA dostlarına asla
Bilal oğlan ile Berat oğlan önden gitsin.Biz gemiciklerine bakarız.
Gürcülerle kekolara asla.
Bende arşivlere baktım bozoğlan tam bir FETOCU nerdesin ey ADALET
ohhh.sefanız olsun . biran öbce afrinmi tafrinmi neyse girelim sonra kovulalım usa tarafından.hop bşk.bu konuda ne talimat verecek acep.
15 temmuzda ilk sokaga cikanlardan biri olarak avik soyluyorum sokaga ciktigima pismanim darbe olsaydi sizin yaptiginiz adaletsizligi yapmazdi ulke multeci kampina dondu ne huzur kaldi ne mutluluk
Kiz bekirden al haberleri
koca bir ceviz ağacı gibiler dolu görünüyor ama kırıp bakıyorsun boş boş boş
bir inicirlği kapatamıyoruz. bu neyin külahanbeyliği anlamadım gitti. operasyon için başta amerika rusya olmak üzre diğerlerinin iznimi gerekiyor.?'!
bekir abi bahçelide pardon bahçede domatesler kızardı koparalım abd salatasına doğrayalım
Ben ohal ilk uzatildiginda 2019 a kadar devam edecek diye buraya yazmıştım ve haklı da çıktım,akp nin amacı belliydi zaten.
hani ohal bitecekti ???
yürekli ve dürüst iseniz abd ye " ya incirlik ya pyd !" desenize hadi bakalım .
Ohalin gerekçesi cemaatse en sert şekilde bastırıldı.Ohale ülkenin ihtiyacı kalmadı.İflaslarin ve grev tesebbuslerinin hükümeti korkuttuğu söyleniyor. Ohal istismar ediliyor iddialarınin önüne geçmek ićin kalkmalı.
Tam bir yalan makinesi AKP Ve FETÖ savunucusu Bekir bey
15 temmuzu fırsata çevirdiniz...
hem bir gece ansızın gelirim diyeceksin hemde 1 haftadır yağıp gürleyeceksin.HANİ BEĞENMEDİĞİNİZ ECEVİT VAR YA HASTA DEDİĞİNİZ BİR GECE AYŞEYİ TATİLE BİR YOLLADI KIBRIS A.elinizde arşiv var açın okuyun
@aydeniz_deniz erbakanın başarısınada sahiplendinizya .yarın öbürgün çıkarsınız elbabıda afrinide biz aldık dersiniz
feto cemaat de dahil mi icazet işine sayın kandırılmışlar
kendi çocuklarınız ölmeyecek tabii.bilal oğlanın petrol geliri azaldı sınır kapılarını kontrol altına alıp yeniden petrol akşını sağlamak gerekiyor.kaçak mazot işi bilal oğlandan sorulur.
gündemi sıcak tutmak için değil afrıne çin e bile gırer,secime kadar OHAL devam
büyük devlet böyle yapmaz amerikayı incirlik için sıkıştırır kulağını çeker ama nerde sizin o kadar çok ağınız varki hep kulağınızı çekiyorlar
Al sana fetocu
asıl sorulması gereken soru bilinçli şekilde düşürüldüğüne inandığım F-16 uçaklarımızın asıl kontrolü kimde. Amerika net bir şekilde bize inceden inceye mesaj göndermektedir. milli arabadan önce milli savaş uçakları üretmemiz lazım. yoksa zamanın da Amerikadan aldığımız F-16 uçakları gözgöre daha çok düşürülür.
@atamirkan Türk f 16 ların çoğu block 32 yani 1 nesil ama block 52 pluslarda var yeni jenerasyon denilebilir. Locked martin ve abd yazılım kodlarını hiç bir kullanıcı ülkeye vermez fakat lisans altında f16 montaj yapabilen güney kore türkiye hollanda israil vardır dünyada ....
AK GENÇLİK i davet etmesini beklerdim
Ohal'in 3 ay uzatılması benimsenmiş...Artık herhalde direkt "Ohal 3 ay uzatılmıştır" denemiyor,yeni bir formül olsa gerek:) Sıkıntı yok,biz alıştık zaten Ohal ile yaşamaya!:)
nur içinde yat ecevit.kemküm etmedi akşam uyuduk sabah kıbrıstayız.karşılığında ecevit düşürüldü,1980 güdümlü darbesini yaptılar.hâlâ kıbrıstayız....
Başkomutanimiz emri versin yeter. Çakalların hükmü kurt ayağa kalkınca ya kadardır. Biz hazırız
@bozok_1907 Kendini kurttanmı sayıyorsun.Baban putinden izin almadan bir adım bile atamayacağını sen benden iyi biliyorsun.Buna ne kurt denir ne kahramanlık.Dense dense çakalın çakalca oyunları denir.Memlekete sapık,terörist,suriyeli,afgan,ıraklı burada etnik kimliğini saymaya kalksak bin türlü şeytan doldu daha çıkmış millete fırıldak ayakları çekiyorsunuz.
Türkiyenin kaderını 2019 daki secımler belırleyecek ey türk milleti aklını basına al yoksa türkiye bıgunlerını bıle arar duruma gelebılır perlementer sıstemden yana oyunu ver vermezsen sonra yanılmısız dıyecek bı ulke bulamıyabılırsın
Allah-ü Ekber nidalarıyla "asalım, kıralım, yakalım, öldürelim" diye yola çıkarlar, Kürt kökenli yüksek avamlar da dahil olmak üzere, sonradan anlarlar (anlamalarına hala kuşkuluyum da, zorunluluk veya aymazlık desek belki daha doğru olabilir), sonra kardeş ilan ederler. Ne işiniz var birader başkasının ülkesinde, hani bir karış vermez ve de almazdınız? Girip müdahale yapmaya çalıştığınız yer başkasının toprağı. Ve asıl önemlisi orada düzene karşı koyup destekledikleriniz asıl kargaşayı çıkaranlar. Bu garibanların çocuklarını kurban etmeyin. Yazık olur.
OHAL Tabiki uzayacak sizin neden işinize mi Gelmiyor bu kadar kahpeler gebertildi siz neyin kafasindasinizzz
Abd izin vermezse o bölgede kuşmuçmaz Abd-Rusya anlaştı Abd izin verecek Öso girecek bölgeyi Esada teslim edecek birileri kahraman olacak yine
Gazamız mübarek olsun. hainler cezasını bulsun ben askerim öleceksem an bu andır 30 bin mi olur 30 milyon mu bilmem kurt kan kokusunu aldı geri dönüş yok bu teröristler hainler nefessiz kalacak inşaallah Allah yardımcımız olsun
Suriye sittim sene birdaha tek parça olamaz .Ösö denilen oluşum nedir?Ülke olmuş 77 parça kim kime dum duma.Rotshieldler rockerfeller planlarını 100 sene önce yaptı gelecek 60 70 yıl önceden planlanıyor.Bugün ortadoğuda olanlar dünün eseri değildir . Bizim afrine girmemizde çözüm değildir sadece bazı olacakları erteleriz başka birşey olmaz ...
Yeter be 2 haftadır laf var icraat yok giriyosan gir ikide bir buramıza kadar geldi deyip duruyor. Tüm kandırılmış kandırılmaya müsait olanların Allah kahrı perişan eylesin.
HİKAYELER DİNLEMEYE DEVAM. ORAYA GİRERİZ BURAYA GİRERİZ. BOŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞ LAF. KUKLALARLA YÖNELİTMEK . YAZIK.
Ohal'in 3 ay uzatılması benimsenmiş...Artık herhalde direkt "Ohal 3 ay uzatılmıştır" denemiyor,yeni bir formül olsa gerek:) Sıkıntı yok,biz alıştık zaten Ohal ile yaşamaya!:)
cumhurbaşkanım ben seni gerçekten çok seviyorum sana gönül vermiş biri olarak bu adamı neden hala parti içinde barındırdığını neden devletin başına koyduğunu bilmek öğrenmek isterim. Çık açıkla lütfen bu adam için 80 milyon fetocu derken sen neden hala bununla iş tutuyorsun
suriye olayına bulaşmamıza kim sebeb oldu,,önce onu konuşalım,,testiyi kırdı şimdi tamir etmeye çalışan kim?
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