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Bakanlar Kurulu sonrası Kandil'e operasyon sinyali: Her an her şey olabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 19:42 | Son Güncelleme

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Bozdağ Kandil ile ilgili ise "Kandil'e Türkiye bundan sonra da girebilir, her an her şey olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlar Kurulu sonrası Kandil'e operasyon sinyali: Her an her şey olabilir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ Bakanlar kurulu sonrası yaptığı açıklamada "Bugüne kadar seçim süreci büyük bir demokratik olgunluk içinde geçmektedir. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmış değildir" dedi. Bozdağ emeklillere ikramiyenin 7-8 Haziran'da verileceğini belirtti. Bozdağ "11-12-13 Haziran'da SSK ve Bağkur emeklilerimiz de maaşlarını alacaktır." ifadelerini de kullandı.

KANDİL'E OPERASYON MESAJI

Bozdağ Kandil ile ilgili ise "Kandil'e Türkiye bundan sonra da girebilir, her an her şey olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
devlete bak kandile girileceğinin haberini, haber kanallarına da veriyor...ne yapıyorsunuz teröristlere kaçın biz geliyoruz mu diyorsunuz...... ne komik bir ülkeyiz la......güvenlikmiş ne güvenliği yemişim böyle ülke güvenliğini, teröriste kaçın diye haber veriyoruz...
oylar istediiniz gibi değil sanırım. bayram bayram ne oprasyonu kardeşim. 30 yıldır ordalar yemi mi geldi aklınıza
Hükümet baktı seçim elden gidiyor hemen bir operasyon yapalım. Devletin, milletin ordusunu, sınır ötesi harekatını kendimize mâl edip seçimi lehimize çevirelim oyunları. Yermiyiz, bu millet artık bu oyunları yemez
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