Bakanlar Kurulu sonrası Kandil'e operasyon sinyali: Her an her şey olabilir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ Bakanlar kurulu sonrası yaptığı açıklamada "Bugüne kadar seçim süreci büyük bir demokratik olgunluk içinde geçmektedir. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmış değildir" dedi. Bozdağ emeklillere ikramiyenin 7-8 Haziran'da verileceğini belirtti. Bozdağ "11-12-13 Haziran'da SSK ve Bağkur emeklilerimiz de maaşlarını alacaktır." ifadelerini de kullandı.

KANDİL'E OPERASYON MESAJI

Bozdağ Kandil ile ilgili ise "Kandil'e Türkiye bundan sonra da girebilir, her an her şey olabilir" değerlendirmesinde bulundu.