HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulunan Bekir Bozdağ, Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını açıkladı. Kamu çalışanlarının, idari izinle 9 güne uzamasını beklediği Şeker Bayramı tatili konusunda beklentilere olumsuz cevap veren Bozdağ "Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verme durumu söz konusu değil" dedi. Böylece Ramazan Bayramı tatilinin ne kadar olacağı da netleşti.

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, parlamenter sistemin son Bakanlar Kurulu'nun ardından Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağına dair önemli açıklamalarda bulundu.

"RAMAZAN BAYRAMI NEDENİYLE İDARİ TATİL VERME DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından kameraların karşısına geçen Bozdağ, "Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verme durumu söz konusu değil" dedi.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyordu. Ramazan Bayramı tatili 14 Haziran perşembe bayram arefesi ile başlayıp, 17 Haziran pazar günü sona erecek.

ramazan bayrami ne zaman basliyor

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı, 17 Haziran Pazar günü sona erecek. İşte, bayramın takvim bilgileri;

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

PARTNERJohnny Depp tanınmaz halde! Sevenlerini korkuttuJohnny Depp tanınmaz halde! Sevenlerini korkuttu
'Düğün evi cenaze evi olmasın' projesi'Düğün evi cenaze evi olmasın' projesi
"Bizi asacaklar" demişlerdi! Dövmeli ve saçı boyalı İranlı göçmenlerden güzel haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı Ramazan Bayramı Tatili Şeker Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bekir Bozdağ ramazan bayramı tatili ne zaman Bakanlar Kurulu kaç gün tatil 2018 kurban bayramı tatili Parlamenter sistem parlamenter sistemin son Bakanlar Kurulu ramazan bayramı tatili ne kadar olacak

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Okuyucu Yorumları 16 yorum
azcık fazla çalışsınlar bir şey olmaz esnaf hep çalışıyor
tüh be bu olmadi iste bekir bozdagida hic sevmem..
Manyak misiniz şeker bayramı 4 günü geçmez ne 9 günden bahsediyorsunuz olmayacağını bile bile sırf haber olsun diye haber yapıyorsunuz.
Zaten Cuma C.tesi Pazara denk geliyor. Kim yaptıysa uzun plan salaklığına yansın. Haber başlığı art niyetli yönlendirici. Yakışmıyor..
secime kadar tatil yapın ..en güzeli.
7 GÜN DİNİ BAYRAM DIŞINDA TÜM BAYRAM VE TATİLLER KALDIRILMALI...HATTA YILLIK İZİNLER BİR SEFERDE KULLANILAMAMALI,BİR KİŞİNİN KESİNTİSİZ 7 GÜNDEN FAZLA İZİN ALMASI ENGELLENMELİ...OKULLARDA 1 AY EĞİTİM 1 HAFTA TATİL YAPARAK YILIN 365 GÜNÜ AÇIK OLMALI...TÜM RESMİ DAİRELER ÇİFT VARDİYAYA GEÇMELİ VE GÜNDE 16 SAAT ÇALIŞMALI...
DÜNYADA EN TEMBEL MİLLET SIRALAMASINDA BİRİNCİ YUNANİSTAN İKİNCİ TÜRKİYE GALİBA...AÇIZ İŞSİZİZ,BENZİN DOLAR UÇTU,KIÇIMIZA DON ALAMIYORUZ DERLER AMA HER BAYRAMDA TATİL'E KAÇMA PLANI YAPARLAR..! 1 HAFTA TATİL YAPARLAR,KALAN 51 HAFTA ONUN BORCUNU ÖDERLER...OTURUN OTURDUĞUNUZ YERDE,ANANIZIN BABANIZIN ELİNİ ÖPÜN,KONU KOMŞUYU GEZİP BAYRAMLAŞIN,SONRADA EVİNİZDE OTURUP KAPIYA GELEN ÇOCUKLARA PARA VE ŞEKER İKRAM EDİN,İŞTE TATİL İŞTE BAYRAM İŞTE HUZUR BUDUR...
mantıklı
çok üzüldük keşke olsaydı.
Şeker Bayramı ne laa.Mynet
Normal 9 gün tatilmi olur avrupada dini bayram kaçgünse o kadar tatil
Yahu akıl var fikir var arada 1 gün olsa hadi diyeceğim peşembe başlayacak bayram için pzt-salı-çarşambayı tatil etmek akıl mantık işi değil Arkadaşlar Türkiye nin izne değil Çalışmaya ihtiyacı var.
TATİLMİ ÖNEMLİ ÜLKEMİN GELECEGİMİ CUMHURİTİM DEMOKRASİM ÇAGDAŞ YÖNETİMMİ YOKSA 16 YIL YAŞANAN KABUSTAN KURTULUŞMU TATİLMİ KAÇGÜN OLURSA OLSUN BEN SANDIK BAŞINDAYIM OYUM MİLLİ İTTİFAK İÇİN OLACAKTIR
ne tatil seven tembel bir milletiz biz yaa..
ben şok ☺️
hafta ici ne gelse tatiller en fazla 5 gün olurdu p.tesi başlangıç olmuş olsa cuma gününü eklerlerdi neyin kafası bu
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacak

Bakanlar Kurulu sonrası Kandil'e operasyon sinyali: Her an her şey olabilir

Bakanlar Kurulu sonrası Kandil'e operasyon sinyali: Her an her şey olabilir

14 yaşındaki kızla birlikte yaşayıp hamile bırakan Suriyeli sanığa 19 yıl 9 ay hapis cezası

14 yaşındaki kızla birlikte yaşayıp hamile bırakan Suriyeli sanığa 19 yıl 9 ay hapis cezası

"Bizi asacaklar" demişlerdi! Dövmeli ve saçı boyalı İranlı göçmenlerden güzel haber

"Bizi asacaklar" demişlerdi! Dövmeli ve saçı boyalı İranlı göçmenlerden güzel haber

Okuduğu roman hayatını kararttı! Eşinin ihanetini kitaptan öğrendi

Okuduğu roman hayatını kararttı! Eşinin ihanetini kitaptan öğrendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.