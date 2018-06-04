Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, parlamenter sistemin son Bakanlar Kurulu'nun ardından Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağına dair önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından kameraların karşısına geçen Bozdağ, "Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verme durumu söz konusu değil" dedi.
Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyordu. Ramazan Bayramı tatili 14 Haziran perşembe bayram arefesi ile başlayıp, 17 Haziran pazar günü sona erecek.
Ramazan Bayramı, 17 Haziran Pazar günü sona erecek. İşte, bayramın takvim bilgileri;
– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil
– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil
– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)
– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı
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