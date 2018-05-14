Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
Çankaya Köşkü'ndeki toplantı saat 19.40'ta başladı.
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