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Bakanlar Kurulu toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 20:01 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan toplantı başladı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Çankaya Köşkü'ndeki toplantı saat 19.40'ta başladı.

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Bakanlar Kurulu Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü

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