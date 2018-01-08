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Bakanlar Kurulu toplandı: Gündemde OHAL var!

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 15:04 | Son Güncelleme 4 dakika önce

2018’in ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılıyor. Bakanlar Kurulu'nun gündeminde OHAL'in süresinin uzatılıp uzatılmayacağı, KHK'lar, yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele, Avrupa Birliği var.

Bakanlar Kurulu toplandı: Gündemde OHAL var!

Yılın ilk Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanbaşkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı, saat 14.40'ta başladı.

Bakanlar Kurulu'nun gündemi yoğun. 19 Ocak'ta süresi dolacak Olağanüstü Hal'in (OHAL) uzatılıp uzatılmamasına ilişkin kararın toplantıda ele alınması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre OHAL'in 3 ay süreyle daha uzatılması bekleniyor. Toplantıda yurt içinde ve dışında devam eden terörle mücadele operasyonları da ele alınacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da hazır bulunacağı toplantıda güvenlik başlığında, Irak ve Suriye'de DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar ve sınırdaki gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, Suriye konusunda Ocak ayı içerisinde Soçi'de yapılacak Türkiye, İran ve Rusya toplantıları ve Astana sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor. FETÖ ile mücadelede atılan adımlar da yine güvenlik başlığında ele alınacak.

2017'de yayımlanan KHK'larda neler var?

Erdoğan başkanlığındaki toplatıda Mor Beyin uygulaması ile ByLock kullandığı tespit edilen ve bir kısmı tahliye olan isimlerin görevlerine iadelerine olanak sağlayacak kanun hükmünde kararname konusu da gündeme gelecek. 9 Ocak'ta mesaiye başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaları, ekonomi, Avrupa Birliği konuları da yine kurulun gündemindeki konu başlıkları arasında.

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