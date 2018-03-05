Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye sınırını geçen iki Yunan askeriyle ilgili, "İki askerin Türkiye'de tutuklanması hususu bir takas konusu değildir. Ne Yunanistan hükümeti Türkiye'den bir takas talebinde, ne de Türk hükümeti Yunanistan'dan bir takas talebinden bulunmuştur. Böyle bir şey yoktur." dedi. Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. ABD'de yapılan bazı açıklamalarda "DEAŞ'a odaklanalım" vurgusunun çok sık yapıldığını belirten Bozdağ, şunları söyledi: "Türkiye de aynı şeyi söylüyor. Ama PKK, PYD, YPG, KCK terör örgütlerine de odaklanalım. DEAŞ nasıl eli kanlı bir terör örgütüyse PKK, KCK, PYD, YPG de aynı şekilde eli kanlı birer terör örgütüdür. Müttefikimiz ABD'nin sadece bir terör örgütüyle mücadeleyi öne alıp, diğer terör örgütleriyle mücadeleyi aynı şekilde değerlendirmemesi Türkiye'yi gerçekten rahatsız etmektedir. Biz Türkiye olarak hem DEAŞ ile hem de bütün terör örgütleriyle aynı düzeyde mücadele etmenin doğru olduğuna inanıyoruz. Terör örgütlerinin lehimize olan, aleyhimize olan veya kullandığımız, kullanamadığımız ya da renklerine, hedeflerine, dillerine, bulundukları yerlere göre terör örgütlerini ayırmanın doğru olmadığını her defasında ifade ettik. Bir kez daha ifade ediyoruz. Terör terördür, terör örgütü de terör örgütüdür. Hepsi insanlık suçu işlemektedir."

Bozdağ, Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan sonra DEAŞ terör örgütünün saldırılarından en fazla zarar gören üçüncü ülke olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: "Bugüne kadar DEAŞ terör örgütü ülkemizde 20 terör saldırısı gerçekleştirmiştir. Bu terör saldırılarında 310 kişi hayatını kaybetmiş, 967 kişi de yaralanmıştır. Türkiye, DEAŞ terör örgütüyle en etkin mücadele eden tek ülkedir. Rakamlar bunu gösteriyor, Türkiye'nin yaptıkları bunu gösteriyor. Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Türkiye 3 bin civarında DEAŞ'lı teröristti etkisiz hale getirmiştir. Başika kampına dönük DEAŞ terör örgütünün yapmaya çalıştığı saldırılar sırasında da yaklaşık bin civarında DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca hem güvenlik güçlerimizin hem de yargının bu terör örgütüne karşı yürüttüğü faaliyetler vardır. 2011 ile 2018 yılları arasında Türkiye'de 12 bin 538 DEAŞ'lı terörist gözaltına alınmıştır. Bunların 5 bin 654'ü yabancı terörist savaşçıdır. Yine 2011 ile 2018 yılları arasında Türkiye'de 4 bin 43 DEAŞ'lı terörist tutuklanmıştır. Bunun da bin 858'i yabancı terörist savaşçılardır."

- "DEAŞ'a da odaklanalım, PKK, KCK, PYD, YPG'ye de odaklanalım" Türkiye'nin başka ülkelerden gelip terör örgütü DEAŞ'a katılmak isteyen yabancıları engelleme hususunda da büyük görevler ifa ettiğinin altını çizen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "148 ülkeden 61 bin 158 teröriste Türkiye'ye giriş yasağı koymuştur. 100 ülkeden 6 bin 151 terörist ise Türkiye'ye girdiği halde Türk güvenlik birimleri tarafından yakalanmış ve sınır dışı edilmiştir. Türkiye, DEAŞ terör örgütüyle, PKK terör örgütüyle, YPG, PYD, KCK terör örgütleriyle nasıl mücadele ediyorsa aynı samimiyetle ve aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir. Terör örgütlerinin bazılarını koruma, kollama, bazılarını fazla görme ya da görmeme gibi bir yaklaşımı Türkiye doğru bulmamaktadır. 'DEAŞ'a odaklanmayalım' diyen bir Türk yetkili yoktur. Biz diyoruz ki DEAŞ'a da odaklanalım, PKK, KCK, PYD, YPG'ye de odaklanalım. Bunların hepsini birlikte tepeleyelim, birlikte yok edelim istiyoruz ama maalesef başka şeyleri söyleyen ABD'dir, ABD'li yetkililerdir."

Bozdağ, Türkiye sınırını geçen iki Yunan askeriyle ilgili bir soru üzerine, "İki askerin Türkiye'de tutuklanması hususu bir takas konusu değildir. Ne Yunanistan hükümeti Türkiye'den bir takas talebinde, ne de Türk hükümeti Yunanistan'dan bir takas talebinden bulunmuştur. Böyle bir şey yoktur." ifadesini kullandı. Söz konusu iki askerin askeri yasak bölgelere girme ve askeri casusluk suçlarından adli soruşturmaya tabi tutulduğunu belirten Bekir Bozdağ, "İlgili savcılığın talebi üzerine sulh ceza hakimliği askeri yasak bölgelere suçundan tutuklanmalarına karar vermiştir. Bunları Türkiye'nin takas konusu yapması söz konusu değildir. Darbeci askerlerin Türkiye'ye iade edilmesi Türkiye'nin haklı olduğu bir konudur. Bunların Türk yargısının huzuruna çıkartılması Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmalar ile Yunanistan ile Türkiye'nin taraf olduğu çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde Yunanistan'ın gereğini yapmakla yükümlü olduğu mükellefiyetler vardır. İkisi ayrı şeydir. Bunların biz Yunanistan tarafından yerine getirilmediğini düşünüyoruz ve yerine getirilmesini, aramızdaki hukuka uyulmasının doğru olduğuna inanıyoruz. Bunların takas konusu yapılması Türkiye'nin darbecilerin adil yargılanması için Türkiye'ye iadesi konusundaki talebini hafifletir ve bu talebin değerini azaltır diye düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Tek bir sivilin bırakın ölmesini burnu dahi kanamamıştır" Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısının, Afrin'de sivillere yönelik saldırılarla ilgili bazı raporlar aldıkları yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şunları kaydetti: "Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı sırasında sivillere zarar verdiğine ilişkin iddiaların tamamı mesnetsizdir, kabul edilemez bir durumdur. Türk Silahlı Kuvvetleri sadece bugün değil, bugüne kadar terörle mücadele konusunda yaşadığı bütün tecrübe gösteriyor ki terörist ile sivilleri birbirinden ayrın bir anlayışla sahiptir. Biz hendek terörü sırasında, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında, Kuzey Irak'ta terör örgütüne dönük operasyonlar sırasında daima sivillerle teröristleri birbirinden ayıran bir mücadeleyi yaptık. Terörle 40 yıldır sürdürdüğümüz etkin mücadelenin Türkiye'ye öğrettiği tecrübede sivil ile teröristi birbirinden ayırmayı öğretmiştir.