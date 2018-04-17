Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "erken seçim çağrısı"na yönelik, "Yarın MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile AK Parti Lideri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi 13.30'da bir araya gelecekler ve konuyu değerlendirecekler. Esasında bu konuya ilişkin gerekli değerlendirme ve açıklamalar, bu değerlendirmeden sonra yapılacaktır. Onun için yarın 13.30'u beklemenizi tavsiye ederim." dedi. Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milli Güvenlik Kurulunun (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandığını belirten Bozdağ, olağanüstü halin uzatılmasına ilişkin tavsiye kararının da Bakanlar Kuruluna gönderildiğini söyledi. Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararına uyarak, olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkereyi karara bağladı ve TBMM Başkanlığına gönderdi. Eğer TBMM Genel Kurulu bu tezkereyi kabul ederse olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış olacaktır."​ diye konuştu.

Bozdağ, 21 Temmuz 2016'dan itibaren olağanüstü halin ilan edildiğini, geçen zamanda 3'er ay süreyle olağanüstü halin uzatılmasına karar verildiğini hatırlattı. Bozdağ, MGK'nin tavsiye kararı ve Bakanlar Kurulunun TBMM'ye gönderdiği tezkerenin olağanüstü halin uzatılması ihtiyacını ortaya koyduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: "OHAL ilanını gerekli kılan şartların tamamıyla ortadan kalkmaması ve gerekli tedbirlerin alınması için zamana ihtiyaç duyulmaktadır. FETÖ/PDY, PKK, KCK, DEAŞ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine dönük tedbir ile kararların etkin ve hızlı bir şekilde alınması, aynı şekilde hızla etkin bir biçimde uygulanması ihtiyacının devam etmesi, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde çözülmenin tam anlamıyla gerçekleşmemiş olması, FETÖ/PDY terör örgütü yapısı, terör örgütünün çalışma yöntemleri gizliliğe aşırı riayet etmesi nedeniyle, FETÖ üyelerinin tespitinde yaşanan zorluklar nedeniyle ayrıca zamana ihtiyaç duyulmasıdır." - "19 Nisan'dan geçerli olmak üzere 3 ay daha uzatılmış olacak"

Kritik kurumlarda henüz tespit edilemeyen FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının olabileceğine ve bunların tespitinin de ayrıca zamana ihtiyaç göstermesine işaret eden Bozdağ, "Terör örgütleriyle daha etkin ve kararlı mücadelenin devam etmesinin, demokrasinin 'hukuk devleti' ilkesinin vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korumasına yönelik tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasının devamını sağlamak, halihazırdaki sorunlara yönelik tedbirlerin sonuçlarının görülmesini teminen olağanüstü hale ilişkin sürenin uzatılmasına ihtiyaç duyulmuştur." dedi. OHAL süresince Türkiye'de vatandaşların olağan hayat akışında herhangi bir değişikliğin bugüne kadar yaşanmadığının, bundan sonra da yaşanmasının söz konusu olamayacağının altını çizen Bozdağ, "Olağanüstü hal terör örgütlerine ve teröristlere karşı ilan edilmiştir ve bu süre içerisinde terör örgütlerine ve teröristlere karşı uygulanmıştır. Bundan sonra da terör örgütleriyle ve teröristlerle etkin mücadele için uygulanmaya devam edeceklerdir. Vatandaşımızın rutin hayatında bugüne kadar bir değişim olmadığı gibi bundan sonra da bir değişim olması söz konusu değildir."​ diye konuştu.

Bozdağ, TBMM'nin kabul etmesi durumunda OHAL'in 19 Nisan'dan geçerli olmak üzere 3 ay daha uzatılmış olacağını, yarın da TBMM Genel Kurulunda Bakanlar Kurulunun gönderdiği hükümet tezkeresinin müzakere edileceğini kaydetti. - "Yarın 13.30'u beklemenizi tavsiye ederim" Açıklaması sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, "Devlet Bahçeli'nin açıklaması sonrasında 'erken seçim' tartışması başlamış durumda. Bakanlar Kurulunun gündemine 'erken seçim' konusu geldi mi, bu konu hükümetin gündeminde var mı? Varsa da tarih için bir öngörünüz var mı?" sorusu üzerine, şunları söyledi: "Herkes şimdi bunu konuşuyor. Türkiye'nin ana gündemi Sayın Bahçeli'nin açıklaması oldu, elbette bu önemli bir konu. Bu konuyla ilgili bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız grup toplantısından sonra partimizin yetkilileriyle kısa bir değerlendirme yaptılar. Yarın da MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile AK Parti Lideri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi 13.30'da bir araya gelecekler ve konuyu değerlendirecekler. Esasında bu konuya ilişkin gerekli değerlendirme ve açıklamalar, bu değerlendirmeden sonra yapılacaktır. Onun için yarın 13.30'u beklemenizi tavsiye ederim." (Sürecek)

Bakanlar Kurulu Toplantısı

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: (1) - "(Bahçeli'nin erken seçim çağrısı) Yarın MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile AK Parti Lideri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi 13.30'da bir araya gelecekler ve konuyu değ

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