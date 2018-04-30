Bakanlar Kurulu toplantısı

Başbakan Binali Yıldırım, emeklilere her yıl ramazan ve kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye verileceğini açıkladı. Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrasında düzenlediği basın toplantısında, toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Emeklilere yönelik yeni bir düzenlemenin hayata geçirileceğini ifade eden Başbakan Yıldırım, 12 milyonun üzerinde emekli aylığı alan vatandaşın bulunduğu belirtti. Bunlara her yıl ramazan ve kurban bayramları öncesi birer ikramiye verileceğini açıkladı. Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Bayram ikramiyesi. Miktar ne? Ramazan bayramı öncesi bin lira, kurban bayramı öncesi bin lira. Bu 12 milyon üzerinde emekliyi düşündüğümüz zaman hatırı sayılır bir para ediyor. Emeklilerimiz daha fazlasına layık, bunun bilincindeyiz. Bu bir adımdır. İnşallah imkanlarımız daha da geliştikçe... Emeklilerin dul ve yetimleri de dahil herkes bundan istifade edecek, yurt dışından emekli olanlar da belirli bir şekilde istifade edecek. Böylece 12 milyonun üzerindeki emeklimize ister az ister çok maaş alsın bu bir bayram hediyesi, ikramiyesi olarak düşünülen bir şey. Standart, seyyanen, eşit miktarda, aldığı emeklilik maaşına bakmadan böyle bir imkanı inşallah sağlamış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun, emeklilerimiz her şeyin en güzeline layık, onlara daha iyi imkanlar sağlamak için hükümet olarak var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz."

- "Kaynakla ilgili bir sıkıntımız yok" Yapılan düzenlemelerden sonra muhalefetin, "Gömü mü buldunuz, bu paraları nereden veriyorsunuz" diye "yaygara" yapmaya başlayacağını belirten Başbakan Yıldırım, "AK Parti 15 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüğüne göre, bütçe rakamlarını 120 milyarlardan 750 milyara kadar çıkardığına göre bunların da tabii ki karşılığı olacaktır, vardır. Hamdolsun 2018'in Maliye Bakanlığının koyduğu hedeflerin üzerinde gelirler var. Dolayısıyla kaynakla ilgili bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı. Yıldırım, yeniden yapılandırmadan gelecek paralara da dikkati çekerek şöyle konuştu: "Çeşitli şekilde satışlar var, onlardan gelen paralar var. Ayrıca bu planlanan gelirlerin üzerinde gelir geliyor. Bütün bunların hesabını kitabını yaptı arkadaşlar, oturduk böyle bir karar verdik. İnşallah ileride imkanlarımız daha da artınca daha fazlasını da her zaman vermekten yana olacağız, bunun gayretlerini göstereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da riyasetiyle bu çalışmalar tamamlandı, onun da 'olur'u alındı ve bu şekilde Meclis'e bugün itibarıyla bu kanun tasarısını iletmiş bulunuyoruz. Bunu yapmakla tabii AK Parti iktidarının 15 yıldan beri uyguladığı ekonomik politikalardaki sıkı duruş, mali disiplin, yapısal reformlar bitmiş değil, bundan sonra da daha da artarak yeni dönemde devam edecek ve kamunun daha verimli çalışması, tasarrufların artırılması ayrıca vergi kanunları başta olmak üzere birçok alanda yeni reformlar da inşallah seçimden sonraki oluşacak ilk parlamentoda ele alınacak ve 2023 hedeflerimize yönelik faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek."

- "Eleştiri getirmezlerse şaşarım" Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi öncesinde böyle düzenleme yapılmasına muhalefetin eleştiri getirebileceği belirtilerek değerlendirmesi sorulan Yıldırım, "Eleştiri getirmezlerse şaşarım. Onu tahmin etmek çok zor değil. Biz ne yaparsak yapalım muhalefet açısından hiç makbul bir şey değildir" karşılığını verdi. Muhalefetin seçim dönemi olmasa da aynı şeyi söyleyeceğini ifade eden Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar bildikleri ezberleri neyse tekrarlayıp dururlar ama meydanlarda bakıyorum ana muhalefet partisi başkanı her gittiği yerde ulufe dağıtıyor, 'Herkese tapu, bedava. Geleceğim şunu şöyle yapacağım, size bu kadar, size şu kadar vereceğim'. Bu ne anlama geliyor? Bugünlerde söylüyor. Asıl popülizmi bunlar yapıyor. 7 Haziran öncesinde de çok yaptılar ama millet kimin söylediğine bakarak karar veriyor. Söylenen sözden ziyade bu sözü kim söyledi, bu sözü AK Parti söylüyor, AK Parti iktidarının Başbakanı, Cumhurbaşkanı söylüyor. Aradaki fark bu. Niye? Geçmiş 15 yıla baktığınız zaman AK Parti'nin sicili o kadar güzel kayıtlar, hizmetlerle dolu ki hem kalkınma hem reformlar hem de vatandaşımızın hayali olan şeylerin gerçeğe dönüştürülmesi."

- "Üfle evladım üfle kaval elin yel Allah'ın" Muhalefet partilerinin 7 Haziran'daki seçim öncesinde asgari ücreti açık artırmaya çıkardıklarını, bununla ilgili birbirleriyle yarışa girdiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, "Birisi diyor 'Bin 500', öbürü 'Ben daha fazla, 2 bin' diyor, öbürü '3 bin' diyor, bir tanesi çıktı, vitesten attı '5 bin', dolayısıyla biz onu yapmadık. Biz iktidara geldik yaptık, 'Bin 600' lira dedik noktayı koyduk. Bunlar atmakla, tutmakla olmaz" diye konuştu. Rahmetli babaannesinin kullandığı, "Üfle evladım üfle kaval elin yel Allah'ın" sözünü paylaşan Başbakan Yıldırım, "Muhalefetinki de böyle, kaval elin yel Allah'ın. Biz üflemiyoruz, biz ses çıkarıyoruz. Söylüyoruz, yapıyoruz, aradaki fark bu" dedi. Kaydı silinen üniversite öğrencilerine sağlanacak yeniden kayıt imkanının çift ana dal öğrencilerini de kapsayıp kapsamayacağı sorusuna Yıldırım, "Bütün öğrenciler dahil. Ayrı gayrı olmaz, 'Sizlere af var, sizlere yok' böyle bir şey yapamayız. İstisnasını söyledik, terörle bir şekilde ilişkisi olmuş, teröre bulaşmış bu yüzden atılmış olanlar hariç bütün öğrencilere uygulanacak" yanıtını verdi.