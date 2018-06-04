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Bakanlar Kurulu toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 20:55 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: (1) - "Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi vatandaşlarımız bayram ikramiyelerini 7 Haziran'da, SSK emeklisi vatandaşlarımız da 8 Haziran'da alabileceklerdir" - "Bugüne kadar seçim süreci büyük bir demokratik olgunluk içinde geçmektedir. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmış değildir. Huzur, güven ortamı içinde seçimlerimiz devam etmektedir. Temennimiz odur ki seçim sürecinin sonuna kadar da seçimin demokratik olgunluk içinde devam etmesidir" - "Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verme durumu söz konusu değil" - "11-12-13 Haziran'da SSK ve Bağkur emeklilerimiz de maaşlarını alacaklardır"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi vatandaşlarımız bayram ikramiyelerini 7 Haziran'da, SSK emeklisi vatandaşlarımız da 8 Haziran'da alabileceklerdir." dedi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bugünkü toplantının 65. hükümetin 65. toplantısı olduğunu anımsatan Bozdağ, bu toplantının büyük ihtimalle parlamenter sistem içindeki son Bakanlar Kurulu toplantısı olduğunu söyledi.

Bozdağ, 24 Haziran sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçileceğini ve oluşturulacak yeni kabinenin Türkiye'yi yöneteceğini belirterek, yeni hükümet sisteminin hayırlı olmasını temenni etti.

Bakanlar Kurulu toplantısında gündemdeki iç ve dış konuları enine boyuna değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getiren Bozdağ, seçim sürecinin de ele alındığına işaret etti.

Bozdağ, cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının seçim çalışmalarını güven ortamı içinde, özgürce yürütebilmeleri ve seçimin ülkenin dört bir yanında güven içinde sürdürülebilmesi için yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin gözden geçirildiğini söyledi.

Seçim sürecinin demokratik olgunluk içinde devam ettiğini vurgulayan Bozdağ, "Bugüne kadar seçim süreci büyük bir demokratik olgunluk içinde geçmektedir. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmış değildir. Huzur, güven ortamı içinde seçimlerimiz devam etmektedir. Temennimiz odur ki seçim sürecinin sonuna kadar da seçimin demokratik olgunluk içinde devam etmesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin seçim tecrübesini çok yaşadığını ve tüm seçimleri büyük bir demokratik olgunluk içinde tamamladığını ifade eden Bozdağ, siyasi partilerin ve adayların da bu demokratik olgunluğa sahip olduklarını belirtti.

Bozdağ, "Hükümet olarak ülkemizin her yerinde seçim güvenliğiyle ilgili her türlü tedbirin alındığının özellikle bilinmesini isteriz ve bunun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyoruz." diye konuştu.

Ramazan Bayramı'na çok az bir zaman kaldığına işaret eden Bozdağ, "Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verme durumu söz konusu değil. Çünkü Ramazan Bayramı cuma gününe, hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle Bakanlar Kurulu idari bir tatil kararı alma gereği duymamıştır." dedi.

Emeklilerle ilgili bazı konular bulunduğunu belirten Bozdağ, "Özellikle bayram ikramiyelerine ilişkin Meclis'te yasal değişiklik yapıldı. Bu çerçevede Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi vatandaşlarımız bayram ikramiyelerini 7 Haziran'da, SSK emeklisi vatandaşlarımız da bayram ikramiyesini 8 Haziran'da alabileceklerdir." dedi.

Emekli Sandığı emeklilerinin maaşlarının 1 ve 5 Haziran tarihleri arasında ödemesinin yapıldığını ve bu ödemelerin devam ettiğini söyleyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"SSK ve Bağkur emeklilerinin emekli maaşları bayram sonrası döneme denk geliyordu. Bunların emekli maaşlarının bayram öncesi ödenmesi, 11-12-13 Haziran'da ödemelerin tamamlanması hususu kararı alınmıştır. Şu anda ödemeler öne çekildi. 11-12-13 Haziran'da SSK ve Bağkur emeklilerimiz de maaşlarını alacaklardır."

(Sürecek)

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