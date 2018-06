Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye'nin daha önce Kandil'e defalarca operasyon yaptığını belirterek, "Bundan sonra da Kandil dahil Türkiye'ye dönük her türlü teröristin ve terör tehdidin olduğu yere Türkiye'nin operasyon yapma hakkı mahfuzdur. Kandil'e, Türkiye bundan sonra da girebilir, her an her şey olabilir." dedi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamada bulundu, soruları cevapladı.

Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulması ve bir terör devletine giden sürecin işletilmesinin Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve milli güvenliğine açık bir tehdit olduğunu vurgulayan Bozdağ, Türkiye olarak her zaman bunu müttefikleri ABD yetkililerine ifade ettiklerini söyledi.

YPG/PYD terör örgütlerinin PKK demek olduğunu, bunların ayrı olmadığını dile getiren Bozdağ, bunlara verilen silahların, Türkiye'ye, Türk ordusuna karşı kullanıldığını, bunların Türkiye için büyük bir ulusal güvenlik tehditi oluşturduğunu belirtti.