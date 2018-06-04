Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye, teröristbaşı Fethullah Gülen'in iadesini Türkiye ve Amerika arasındaki ikili anlaşmaya uygun şekilde istemiştir. Her şey kurallara uygun yapılmıştır. Usul açısından eksiklik ve yanlışlık yoktur." dedi. Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamada bulundu, soruları cevapladı. "Teröristbaşı Fetullah Gülen'in Amerika'dan iadesinin usulüne uygun istenmediğine dair tartışmalar vardı. CHP'ye çağrıda bulunup Adalet Bakanlığına gidip dosyayı inceleyebileceklerini söylemiştiniz. Bugün o ziyaret gerçekleşti. Görüşmeye ilişkin bilgi aldınız mı?" sorusuna Bozdağ, "Türkiye teröristbaşı Fethullah Gülen'in iadesini Türkiye ve Amerika arasındaki ikili anlaşmaya uygun şekilde istemiştir. Her şey kurallara uygun yapılmıştır. Usul açısından eksiklik ve yanlışlık yoktur." yanıtını verdi. Bozdağ, ABD tarafının teröristbaşı Gülen'i ve bütün teröristbaşının teröristlerini himaye ettiğini, Gülen'i Türkiye'ye iade etmemek için ipe un serdiğini söyledi.

Türkiye'nin bu noktada üzerine düşen her şeyi eksiksiz yerine getirdiğini vurgulayan Bozdağ, eğer hukuk uygulanıyorsa ABD'nin derhal teröristbaşı Gülen'i Türkiye'ye iade etmesi gerektiğini kaydetti. Bozdağ, "Maalesef ABD, Türkiye ile müttefik olmasına rağmen teröristbaşını iade etmediği gibi teröristbaşı Gülen'in ABD'den FETÖ/PDY terör örgütünü yönetmesine, müttefiki olduğu Türkiye'ye karşı dışarıda ve içeride saldırıda bulunmasına müsaade ediyor. Orada rahat, özgür biçimde terör faaliyetlerine FETÖ/PDY kurucusu ve yöneticisi teröristbaşı Gülen devam etmektedir. Bu, iki ülke arasındaki hukuka da iki ülkenin çıkarlarına da müttefikliğe de uygun bir durum değildir." diye konuştu. - "Umarız bu değerli hukukçular gördükleri karşısında hakkı teslim ederler" CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Usulüne uygun istemediler." iddiası üzerine Adalet Bakanlığının davette bulunduğunu hatırlatan Bozdağ, bugün CHP adına, Bakanlığa milletvekilleri ve Ankara Barosu avukatlarının bulunduğu heyetin geldiğini söyledi.

Adalet Bakanlığında uzunca bir görüşme yapıldığını anlatan Bozdağ, Adalet Bakanlığı bürokratlarının bu konunun esas uzmanları olduğunu vurguladı. Bozdağ, bu konunun Türkiye'de herkes tarafından bilinen bir konu olmadığını, uluslararası hukuka göre iade usullerini Adalet Bakanlığının bildiğini ifade etti. Yargı makamlarının dahi Adalet Bakanlığı kadar bu işi bilmediğini dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti: "Çünkü yargı makamı sadece iade talebine karar veriyor. Bunun uygulaması, usulü nasıl olacak, evrakların tanzimi, bunların karşı tarafa usule uygun iletilmesi işi, Adalet Bakanlığı tarafından deruhte edilmektedir. Kendilerine bugüne kadar teröristbaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle, geçici tutuklanma talebiyle ilgili sadece darbe teşebbüsü değil diğer dosyalarla ilgili neler yapıldığına dair sunumlar yapıldı. Ayrıca evrakların tamamı sayın vekillerin ve beraberindeki avukatların incelemesine de sunuldu. Sunumu dinlediler, sorularını sordular, evrakları incelediler, kendi notlarını da aldılar. Arkadaşlarımıza teşekkür edip ayrıldılar. Bundan sonrası onlara kalmıştır, ne açıklama yapacaklar onu göreceğiz. Çıkışta bir açıklama yapmadılar. Sayın cumhurbaşkanı adaylarına, Genel Başkanlarına konuyu ileteceklerini ondan sonra açıklama yapılacağını ifade ettiler. Adalet Bakanlığı da görüşmeye dair kısa bir açıklama yaptı. Bizim beklentimiz vicdan ve hakkaniyet sahibi biri olarak hakkı teslim etmeleridir. Başka bir beklentimiz yoktur. Çünkü Türkiye bu konuda çok nettir, doğruları yapmıştır. Yanlış, eksik olan bir şey kesinlikle yoktur. Her şey kitabına, usulüne uygundur. Umarız ki bu değerli hukukçular gördükleri karşısında hakkı teslim ederler."