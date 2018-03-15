Bakanlar Kurulu, Van’ın vizyon projesini onayladı

Van Büyükşehir Belediyesinin ‘Kent Meydanı’ projesiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararı çıktı.

Van’ın büyümesi ve gelişimi adına kente geldiğinden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren Vali Murat Zorluoğlu, ‘Kent Meydanı’ projesini hayata geçiriyor. Vali Zorluoğlu’nun en önemli projelerinden biri olan ve Cumhuriyet Caddesi üzerine kurulması planlanan 25 bin metrekarelik alan için ilgili Bakanlar Kurulu kararı çıktı. Kararı resmi twitter hesabından paylaşan Vali Zorluoğlu, müjdeyi de Van halkına günaydın mesajı ile duyurdu. Vali Zorluoğlu, twitinde "Sabah sabah güzel bir haber. Van Kent Meydanı ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı çıktı. Başlıyoruz, haydi Bismillah" dedi.

Vali Zorluoğlu’nun yazdığı twit, kısa süre içinde yüzlerce retweet ve yorum alırken, vatandaşlar Vali Zorluoğlu’na teşekkürlerini iletti.