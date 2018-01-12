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Bakanlar Kurulu'ndan flaş özel harekat kararı!

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 05:24 | Son Güncelleme 1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı, Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırıldı.

Bakanlar Kurulu'ndan flaş özel harekat kararı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, EGM bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığının kaldırılmasına karar verildi.

Söz konusu karar, İçişleri Bakanlığının 2 Kasım 2017 tarihli yazısı üzerine, 3046 sayılı kanunun 16'ncı maddesinin (b) bendine göre 20 Kasım 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alındı.

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Bakanlar Kurulu Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Daha değişik bir yapılanmaya gidilecek demek ki. Hayırlısı olsun inşaAllah.
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