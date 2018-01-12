Bakanlar Kurulu'ndan flaş özel harekat kararı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, EGM bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığının kaldırılmasına karar verildi.
Söz konusu karar, İçişleri Bakanlığının 2 Kasım 2017 tarihli yazısı üzerine, 3046 sayılı kanunun 16'ncı maddesinin (b) bendine göre 20 Kasım 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alındı.
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