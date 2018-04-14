Bakanlar Tüfenkci ve Fakıbaba Malatya'da

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bizim medeniyetimiz bir vakıf medeniyetidir." dedi. Tüfenkci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile Battalgazi ilçesinde belediye tarafından restore ettirilen tarihi Tahtalı Hamam Müzesi'nin açılışına katıldı. Müzenin Malatya'nın kültürel zenginliklerinin korunması bakımından çok önemli olduğunu belirten Tüfenci, çalışmalarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı kutladı. Tüfenkci, 200 yılın üstünde tarihi geçmişi olan yapının, Battalgazi Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde onarıldığını aktararak, şöyle devam etti: "Şehirleri şehir yapan işte böyle tarihi binalardır. Bu yapılar şehri meydana getirdiği gibi, kendisini inşa eden o şehrin insanını da yıllar geçtikçe bu yapılar inşa eder. Medeniyetimizin sembolü bu yapılar şehirlerde insan karakterinin oluşmasına da yardımcı olur. Çünkü bir şehir, taşında, toprağında, sokağında, caddesinde insana, o mekanda yaşayanlara, yılların yaşanmışlıklarını taşır. Belli bir süre sonra o yapılar pişmiş toprak, taş ve ahşap olmaktan çıkar. Öyle ki zaman içerisinde hikayeleşir ve o hikayeler her birimizin damağında, zihninde bir tat bırakır. Esasında bizim medeniyetimiz bir vakıf medeniyetidir. Vakıf kelime olarak durdurmak, dondurmak demektir. Yani vakfedilen, bağışlanan ve yıllara emanet edilen eserlerdir. Bu mekanlar medeniyetimizin nişanesi yerlerdir."

Tüfenkci, Tahtalı Hamamı'nın yanında ecdadın Tahtalı Camisi'ni yaptığına işaret ederek, "İşte bu Tahtalı Cami de vakıf eseridir. Başkanım bu eseri onardı ve Malatya'ya kazandırdı. İnşallah bizler de bu eseri onararak kente tekrar kazandıracağız. Bunu da inşallah Malatyalılara söz veriyoruz, 2019 programına aldırıp, hayata geçireceğiz. Çünkü böyle bir eser bunu hak etmiyor." ifadesini kullandı. - "Bu şehir bizim arkadaşlar" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile daha önce birlikte çalıştıklarını belirterek, Gürkan'ın tarihi eserlere büyük önem verdiğini bildiğini söyledi. Fakıbaba, böylesi tarihi eserlerin ortaya çıkmasıyla Malatya'nın değiştiğini, değişmeye de devam edeceğini anlatarak, vatandaşların yaşadığı kenti benimsemesinin önemine dikkati çekti. Vatandaşlardan şehrine sahip çıkmasını isteyen Fakıbaba, "Burada gerçekten halkın çok önemli rolü var. Sivil toplum örgütleri, muhtarlar, halk, genç, kadın, herkes 'benim şehrim' demeli. Şehrin şehir olabilmesi için mutlaka bu gerekli. Bu şehir bizim arkadaşlar. Malatya, Battalgazi bizim. Bu şehirde yaşayanlar Malatya'ya en fazla sahip çıkacaklar. Ondan sonra değişim arka arkasına geliyor." diye konuştu.

Fakıbaba, Malatya'nın daha önce tarım şehri olduğunu, daha sonra turizm ve sağlıkta önemli aşamalar kaydettiğini şimdi ise sanayisiyle öne çıktığını belirterek, halkın emrinde olduklarını, ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise Battalgazi'nin torunları olarak tarihe ve medeniyete sahip çıkmanın boyunlarının borcu olduğunu bildirdi. Çalık, bu kapsamda Battalgazi Belediyesinin önemli çalışmalar yaptığını belirterek, belediye başkanına çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından müzenin açılışı yapıldı. Bakanlar Fakıbaba ve Tüfenkci ile diğer ilgililer müzeyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Fakıbaba ve Tüfenkci, Yeşilyurt Belediyesi tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezlerinde düzenlenen "4. Ulusal Yeşilyurt Satranç Turnuvası''na katılan sporcuları da ziyaret ederek, bir süre oyunlarını izledi.

Bakanlar Tüfenkci ve Fakıbaba Malatya'da

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: - "Bizim medeniyetimiz bir vakıf medeniyetidir" - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: - "Sivil toplum örgütleri, muhtarlar, halk, genç, kadın, herkes 'benim şehrim' demeli. Şehrin şehir olabilmesi için mutlaka

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