Bakanlar Yılmaz ve Tüfenkci, Malatya'da

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Yüzde 50+1 alarak hükümeti kurmak her zaman yüzde 37'den de 43'ten de 49'dan da daha iyidir. Türkiye demokratik bir sisteme geçti, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yılmaz, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaretindeki konuşmasında, bu zamana kadar kentin her zaman doğrunun yanında olduğunu ve en son yapılan referandumda yüzde 70 destek gördüklerini belirtti.

Malatya'nın Cumhur İttifakı'nın adayına daha güçlü bir destek vereceğine inandığını kaydeden Bakan Yılmaz, bundan yana hiç kimsenin şüphesi olmadığını dile getirdi.

Türkiye'nin yeni bir seçim sürecine girdiğini anımsatan Yılmaz, "Önümüzde bir seçim var, çok kısa bir süre var. Eskiden hükümeti hep parlamento kurardı, yani doğrudan millet kurmazdı. Siz seçerdiniz milletvekillerini onlar mecliste nasıl bir hükümet kurulacağına karar verirdi. Bundan dolayı bu hükümetin ismi parlamento hükümetiydi." diye konuştu.

Yeni sistemle birlikte hükümetin millet tarafından kurulacağını vurgulayan Bakan Yılmaz, bunun isminin ise "Millet hükümeti" olduğunu bildirdi.