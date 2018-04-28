Bakanlar Yılmaz ve Tüfenkci Malatya'da

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Darende ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Somuncu Baba Külliyesi'ni ziyaret eden Bakanlar Yılmaz ve Tüfenkci ile Kalın, vatandaşlarla akşam namazı kıldı.

Yılmaz, Tüfenkci ve Kalın, daha sonra Somuncu Baba ile mutasavvıf Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

Hulusi Efendi Vakfı Başkanı Hamid Hamidettin Ateş de külliye hakkında bilgiler verdi.

Bakanlar Yılmaz ve Tüfenkci ile Kalın'a Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da eşlik etti.

