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Bakanlar Zeybekci ve Eroğlu Denizli'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 14:01 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: "Dünyada şu anda 10 tane dev projenin 6'sı Türkiye'de yapılıyor. Türkiye böyle bir ülke. Bunun önünü kesmek için gerçekten çok plan ve hileler yapılıyor. Bu hain ülkelerin, PKK, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerinin hesabını bozacak olan gün 24 Haziran'dır"

DENİZLİ (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ekonomisi hızla büyüyen, dev projeleri hayata geçirmek için çalışan Türkiye'nin önünü kesmek için çok sayıda plan ve hileler yapıldığını belirterek, "Bu hain ülkelerin, PKK, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerinin hesabını bozacak olan gün 24 Haziran'dır." dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin eşlik ettiği Eroğlu, Denizli'de DSİ tarafından 374 milyon liraya inşa edilecek 14 tesisin toplu temel atma ve 3 tesisin açılış törenine katıldı ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ile ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımını gerçekleştirdi.

Bakan Eroğlu, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, temeli atılacak ve açılışı yapılacak tesislerle 28 milyon 130 bin metreküp içme suyunun iletiminin sağlanacağını belirterek, günlük 100 bin metreküp içme suyunun arıtılacağını, 88 bin 420 dekar zirai alanın suya kavuşacağını, 1 ilçe, 7 mahalle ve bin 970 dekar arazinin taşkın zararlarından korunacağının bilgisini verdi.

Denizli'yi ve Denizlilileri çok sevdiğini anlatan Eroğlu, "Çünkü rahmetli babam buraya gelip tekstil ürünlerinden alıp satardı. Denizlililer benim ufkumu açmada gerçekten çok faydalı olmuştur. Çeşitli yerlerde yatırımlar yapılıyor. Temel atıyoruz, açılışlar gerçekleştiriyoruz. İşte eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin farkı bu. Türkiye büyüyor ve gelişiyor. Muhteşem bir dönüşüm yaşanıyor. 24 Haziran seçimleri yaklaşıyor. Aslında bu milletin bir seçimi. Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozacak bir milat ve güzel bir gün.

Tüm dünyada ekonomik kriz varken, ekonomimizin başında Denizlili bir kardeşimiz var. Neticede bakıyorsunuz dünyada yüzde 7,4'le bütün OECD ülkelerini, bütün gelişmiş ülkeleri geçerek büyümeyi gerçekleştiren bir hükümet var. Büyük yatırımlar yapan hükümet var. Dünyada şu anda 10 tane dev projenin 6'sı Türkiye'de yapılıyor. Türkiye böyle bir ülke. Bunun önünü kesmek için gerçekten çok plan ve hileler yapılıyor. Bu hain ülkelerin, PKK, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerinin hesabını bozacak olan gün 24 Haziran'dır."

Bakan Zeybekci ise her alanda hizmet destanları yazmaya devam edeceklerini dile getirerek, "15 yıldan beri Türkiye nereden nereye geldi. Türkiye destan yazmaya devam ediyor. 2017 yılında 'Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olacak' dedik, oldu. 2018 yılında yine aynısı." diye konuştu.

Eroğlu ve Zeybekci, törenin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti ve esnafla bir araya geldi.

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açılış DSİ Nihat Zeybekci tören Veysel Eroğlu

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