Bakanlar Zeybekci ve Eroğlu Denizli'de

DENİZLİ (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ekonomisi hızla büyüyen, dev projeleri hayata geçirmek için çalışan Türkiye'nin önünü kesmek için çok sayıda plan ve hileler yapıldığını belirterek, "Bu hain ülkelerin, PKK, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerinin hesabını bozacak olan gün 24 Haziran'dır." dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin eşlik ettiği Eroğlu, Denizli'de DSİ tarafından 374 milyon liraya inşa edilecek 14 tesisin toplu temel atma ve 3 tesisin açılış törenine katıldı ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ile ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımını gerçekleştirdi.

Bakan Eroğlu, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, temeli atılacak ve açılışı yapılacak tesislerle 28 milyon 130 bin metreküp içme suyunun iletiminin sağlanacağını belirterek, günlük 100 bin metreküp içme suyunun arıtılacağını, 88 bin 420 dekar zirai alanın suya kavuşacağını, 1 ilçe, 7 mahalle ve bin 970 dekar arazinin taşkın zararlarından korunacağının bilgisini verdi.