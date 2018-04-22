Bakanlardan GTO’ya

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gaziantep Ticaret Odası’nda gerçekleşen seçimin ardından görevine başlayan oda yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanı üyelerini ziyaret ederek, başarı diledi.

Gaziantep’te temas ve incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan Canan Candemir Çelik, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Gaziantep Ticaret Odası’nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyelerine yeni dönem için başarı dilediler. GTO Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra oda meclis ve meslek komite üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette bakanlar, Gaziantep Ticaret Odasının Gaziantep’in göz bebeği kuruluşlarından biri olduğunu, Gaziantep’in ve ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağladığını söyledi.

İadeyi ziyaretler de sürüyor

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanlık Divanı ile Yönetim Kurulu’na iadeyi ziyarette bulunarak, başarı diledi.

Ayrıca Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Karayılan, Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan ve yönetim Kurulu üyeleri, Demokrat Parti İl Başkanı Erdal Cömert ve yönetim kurulu üyeleri, Halk Bankası Bölge Müdürü Aziz Yıldırım, Gaziantep Bölge Kredi Tahsis Müdürü ve aynı zamanda GTO Meclis üyesi Nejdet Gülfil, Halk Bankası Şehitkâmil Şube Müdürü Metin Yediyıldız GTO Yönetim Kurulu’na ziyaret etti

GTO’nun yeni yönetimi de ziyaretlerine devam ediyor

Oda binasında iade-i ziyaretleri kabul eden GTO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri de, ziyaretlerine devam ediyor. GTO heyeti, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal’ı makamında ziyaret ederek,hedeflenen çalışmalar hakıknda bilgi verdi.

Tüm ziyaretlerde ve iade-i ziyaretlerde ortak proje ve çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulunan GTO Başkanı Yıldırım ve Meclis Başkanı Teymur, Gaziantep’in hassasiyetlerine önem verdiklerini, bütün kurumları ve STK’ları odanın paydaşı olarak gördüklerini belirtti. Başkanlar, yeni dönemde projelerde ve çalışmalarda tüm kurum ve kuruluşlarla ortak hareket edilmesinin Gaziantep’e değer katacağını belirterek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.