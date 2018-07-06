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Bakanlardan kabine açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 13:56 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Daha objektif olacak yani işi bilen, liyakat sahibi bakanlar" - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni iyi anlamışsak, bunda garipsenecek bir durum yok. Dışarıdan atanabilir, partinin dışından atanabilir illa partili olmasına gerek yok"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yeni kabinede bakanların dışarından atanacağına ilişkin, "Daha objektif olacak yani işi bilen, liyakat sahibi bakanlar." dedi.

Bazı bakanlar, AK Parti Genel Merkezi'ndeki AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yeni kabineye ilişkin soru üzerine, "Daha objektif olacak yani işi bilen, liyakat sahibi bakanlar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimlerden sonra kendisine gelen raporlarda bazı eleştiriler olduğunu, vatandaşın tevazu aradığına yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Eroğlu, "Tevazu olmadan yani burnundan kıl aldırmayan insanlar, halka gönül bağı kuramaz. Burada gönül bağı kurmak esastır. Vatandaşa hizmet etmek için tevazu sahibi olmak lazım." diye konuştu.

- "Garipsenecek bir durum yok"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de yeni kabineye ilişkin soruya, "Sürpriz değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni iyi anlamışsak, bunda garipsenecek bir durum yok. Dışarıdan atanabilir, partinin dışından atanabilir, illa partili olmasına gerek yok. Cumhurbaşkanlığımızın takdirinde ve birlikte çalışacağı, başarılı olacağı her Türk vatandaşıyla çalışabilir. Dolayısıyla gayet normal." karşılığını verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ise pazartesi günü yeni Bakanlar Kurulu üyelerinin belli olacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konu üzerinde çalıştığını belirtti.

Kurtulmuş, yeni kabinenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

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