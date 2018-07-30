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Bakanlardan TDV'ye kurban bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 18:20 | Son Güncelleme

Varank, Turhan ve Selçuk, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a makamlarında tebrik ve hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaretlerde, her üç bakan da Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı yaptı.

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Bakanlardan TDV’ye kurban bağışı

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