HABER

Bakanlığın "naylon poşet" düzenlemesi çevrecileri sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 11:55 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, gelecek yıl 1 Ocak'tan itibaren alışveriş poşetlerinin ücretli olmasına ilişkin düzenlemesi çevrecileri memnun etti - Naylon poşetlerin tamamen kaldırılmasını talep eden vatandaşlar, alışverişlerde kese kağıdı ve bez torba kullanılmasını istiyor - Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği üyeleri, hem Bakanlığın düzenlemesine katkı sunmak hem doğaya yararlı olacağını düşünerek esnafa dağıtmak amacıyla eski gazetelerden kese kağıdı yapıyor

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, naylon alışveriş poşetlerinin ücretli olmasına ilişkin düzenlemesi çevrecileri sevindirdi.

Gelecek yıldan itibaren poşetlerin tüm satış noktalarından ücretli olarak temin edilecek olmasına ilişkin düzenlemeyi çevreci sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar memnuniyetle karşıladı.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayten Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre kirliliğine karşı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Plastiğin dünyaya, doğaya verdiği zararı kaynağında azaltmayı amaçladıklarını belirten Eren, "Poşetler yasalarda 'çöp' olarak değerlendiriliyor. Geri kazanılabilir şekilde tanımlanmamış. Şimdi geç de olsa, ertelenerek de olsa plastik alışveriş poşetleri düzenlemesi herkesi sevindirdi. Halkımız ve bizler çok sevindik. Çünkü bizim neslimiz, bu kadar çok atık çöpe tahammül edemiyor. Her şey ambalaja giriyor ama ilginç olanı içindeki ürün ambalajından daha ucuza geliyor. Ambalaj çok pahalı bir sistem." diye konuştu.

- "Plastik toprakta 800 yıl, denizde 400 yılda dönüşüyor"

Naylon poşetlerin kimyasal maddeler içerdiğini vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

"Plastik maddeler toprağa karıştığında 800 yılda, denizlerde 400 yılda geri dönüyor. Hatta tabağımıza balıklarla geliyor. Attığımız şey bize tabağımızda besin olarak geri geliyor. Dünyadaki okyanus çalışmalarında deniz canlılarının midelerinde plastik materyaller bulundu ve bunlar canlıları öldürüyor. Naylon poşet de bu kapsamda hafif olduğu için çöp şeklindeyken uçarak denizlere ve toprağa karışabiliyor.

Avrupa ülkelerinde poşet paralı olduğu için ciddi oranda kullanımı azaldı. İngiltere'de 2015'te alındı bu karar ve poşet kullanımının yüzde 86 azaldığı görüldü. Tüketicinin çok da dikkate aldığı bir para değil ancak her zaman bedava aldığı poşetlerin ücretli olması tüketiciyi çok çabuk etkiledi. Tüketici bez torba ediniyor ve poşet almıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlemesi tüketiciyi çok güzel ikna eden bir proje aslında."

- "Pazar alışverişine hasırdan zembille giderdik"

Naylon poşetlerin tamamen kaldırılması gerektiğini dile getiren Eren, "Küçüklüğümüzde kese kağıtları, file vardı. Pazara hasırdan örülmüş zembille giderdik. Bu konuda daha önce esnafımıza 2 bin 500 bez torba dağıttık. Bakanlığın düzenlemesiyle gelecek yıl 1 Ocak'ta başlayacak bu uygulamanın ilk günü vatandaşlarımıza bez torba dağıtacağız. Bakkallar deneği, derneğimizin üyeleri ve gönüllülerle eski gazetelerden kese kağıdı yapıyoruz. Geri dönüşümü de çabuk olan bir ürün kese kağıdı. Hatta organik olsun diye un ve su kullanarak doğal tutkal kullanıyoruz. Gazete biriktiriyoruz. Bunları esnafımıza plastik poşetin yerine bunu kullanın diye dağıtacağız." diye konuştu.

Bakkaldan alışveriş yapan vatandaşlardan Nevin Erişken de bakanlığın plastik alışveriş poşeti düzenlemesinden çok memnun olduğunu belirterek, "Böyle bir karar aldığı için hem ülkem hem de doğa için çok sevindim. Naylon poşeti rahat diye kullanıyoruz ama bu rahatlığın bir bedeli olacak. Doğa bu bedeli ödetecek. Plastik doğaya zarar veriyor." dedi.

- "File, kese kağıdı ve bez torba kullanmak isteriz"

Manavdan alışveriş yapan vatandaşlardan Basri Yalta da poşetlerin çevreye için büyük kirlilik oluşturduğunu ifade etti.

Plastiğin yer aldığı her şeye karşı olduğunu anlatan Yalta, "Plastiğin zararlarını ortadan kaldırmak asırları aşacak. Gençliğimizde nostaljik fileler, kese kağıtları vardı. Çok doğal ve temizdi. Bu düzenleme o dönem ki hatıralarımı canlandırdı. Portakal ve limonu fileye koyarlardı. Plastik içindeki gıdayı da öldürüyor, nefes aldırmıyor, saklama koşulları da kötü. Biz vatandaşlar olarak eski günlerdeki gibi file, kese kağıdı ve bez torba kullanmak isteriz." şeklinde konuştu.

Pazarcı esnafı Arif Şişe de müşterilerine kese kağıdı, kağıt ambalaj ya da bez torbayla ürün satmak ve doğaya katkıda bulunmak istediğini kaydetti.

Bakanlığın kararının pazarcı esnafını da sevindirdiğini anlatan Şişe, "Vatandaşlarımızı el birliğiyle poşet kullanımından uzaklaştırmalıyız. Biz de esnaf olarak bu düzenlemeye katkı sunmaya hazırız." diye konuştu.

PARTNERBakanlık uyardı: 14 bin çocuk ölebilirBakanlık uyardı: 14 bin çocuk ölebilir
Washington'a atanan Tuğgeneral Kottaş, veda ziyaretlerine başladıWashington'a atanan Tuğgeneral Kottaş, veda ziyaretlerine başladı
Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (3)Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Edirne Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği plastik alışveriş poşetleri sevindirdi Ücretli vatandaşları

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli

Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Diğer Haberler
Ergene Nehri alarm veriyor! Simsiyah

Ergene Nehri alarm veriyor! Simsiyah

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sosyal medyadan Ordu tepkisi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sosyal medyadan Ordu tepkisi!

'Saklı cennet' Sardala Koyu'nda isyan ettiren görüntü

'Saklı cennet' Sardala Koyu'nda isyan ettiren görüntü

Kurban Bayramı tarihi 2018: Kurban Bayramı hangi gün, ne zaman? Bayram kaç gün?

Kurban Bayramı tarihi 2018: Kurban Bayramı hangi gün, ne zaman? Bayram kaç gün?

Doktora dehşeti yaşattılar! 'Elinde bıçakla üzerime oturdu'

Doktora dehşeti yaşattılar! 'Elinde bıçakla üzerime oturdu'

Hasan Cemal'den kendisine 'aptal' diyen Ortaylı'ya cevap!

Hasan Cemal'den kendisine 'aptal' diyen Ortaylı'ya cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.