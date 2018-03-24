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Bakanlık açıkladı! Bir ayda 2 milyon kişi e-Devlet'te mirası sorgulamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 13:30 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayla mirasçılık belgesinin e-Devlet üzerinden verilmesine başlanmasının ardından bugüne kadar yapılan işlem sayısı 2 milyon 81.404'e ulaştı.

Bakanlık açıkladı! Bir ayda 2 milyon kişi e-Devlet'te mirası sorgulamış

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, sulh hukuk mahkemelerinin kararıyla verilen mirasçılık belgelerine e-Devlet üzerinden ulaşılmasına yönelik çalışma yaptı.
Bakanlığın, e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetler arasına 'Veraset İlamı Sorgulama' da eklendi.

e-Devlet üzerinden, ölüm tarihi 1990 yılı ve sonrası olan kişilerin mirasçılık belgesinin verilmesine 22 Şubat'ta başlandı.

Mirasçılık belgesinin e-Devlet'ten verilmeye başlandığı ilk gün 2540 işlem yapıldı. Yeni uygulamanın başladığına ilişkin duyuruların yapılmasıyla giriş sayısı arttı.

Uygulamanın başladığı bir ay içerisinde 2 milyon 81.404 kişi mirasçılık belgesine e-Devlet'ten ulaştı.

Bakanlık açıkladı! Bir ayda 2 milyon kişi e-Devlet'te mirası sorgulamışBakanlık açıkladı! Bir ayda 2 milyon kişi e-Devlet'te mirası sorgulamış
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Anahtar Kelimeler:
E Devlet miras sorgulama e -devlet miras sorgulama

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