Bakanlık açıkladı! Bir ayda 2 milyon kişi e-Devlet'te mirası sorgulamış

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, sulh hukuk mahkemelerinin kararıyla verilen mirasçılık belgelerine e-Devlet üzerinden ulaşılmasına yönelik çalışma yaptı.
Bakanlığın, e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetler arasına 'Veraset İlamı Sorgulama' da eklendi.
e-Devlet üzerinden, ölüm tarihi 1990 yılı ve sonrası olan kişilerin mirasçılık belgesinin verilmesine 22 Şubat'ta başlandı.
Mirasçılık belgesinin e-Devlet'ten verilmeye başlandığı ilk gün 2540 işlem yapıldı. Yeni uygulamanın başladığına ilişkin duyuruların yapılmasıyla giriş sayısı arttı.
Uygulamanın başladığı bir ay içerisinde 2 milyon 81.404 kişi mirasçılık belgesine e-Devlet'ten ulaştı.
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