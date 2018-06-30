Bakanlık harekete geçti! ABD'ye belgeler gönderildi

Akıncı Üssü çevresindeki arazide bulunan ve örgütün sivil imamlarından Kemal Batmaz ile Hakan Çiçek'e ait olduğu belirlenen cep telefonlarında darbe girişiminin emir ve talimatının FETÖ elebaşı Gülen tarafından verildiğine yönelik yeni delillere ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen yeni delillere göre, darbenin planlayıcılarından olan Çiçek, "Eczacı Abdi" kod adlı örgüt üyesi aracılığıyla Gülen'le, cep telefonundan çeşitli programlarla doğrudan görüştü.

"ECZACI ABDİ"NİN KİMLİĞİNE ULAŞILDI



Yapılan incelemeler sonrasında "Eczacı Abdi" kod adlı örgüt üyesinin de gerçek kimliğine ulaşıldı.

Çiçek, darbe hazırlıkları çerçevesinde ABD'de bulunduğu 23 Haziran 2016'da "Eczacı Abdi" kod adlı örgüt üyesine, "Öğlen görüşme olur mu, H. ile" şeklinde mesaj gönderdi. Çiçek, aynı gün Fetullah Gülen'le görüştü.

Sivil imam Çiçek ile "Eczacı Abdi" kod isimli örgüt üyesi arasındaki görüşme içeriklerine göre, terörist başı Gülen, darbe girişiminde bulunulan 15 Temmuz 2016 günü saat 20.00'den itibaren sürekli bilgilendirildi. Gülen, darbe girişimine yönelik talimatları da aktardı.