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Bakanlık harekete geçti! ABD'ye belgeler gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 10:58 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil imamlarından Hakan Çiçek'in, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'le darbe girişiminin yaşandığı gün ve öncesinde doğrudan görüştüğünü ortaya koyan yeni delilleri ABD'ye gönderdi.

Bakanlık harekete geçti! ABD'ye belgeler gönderildi

Akıncı Üssü çevresindeki arazide bulunan ve örgütün sivil imamlarından Kemal Batmaz ile Hakan Çiçek'e ait olduğu belirlenen cep telefonlarında darbe girişiminin emir ve talimatının FETÖ elebaşı Gülen tarafından verildiğine yönelik yeni delillere ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen yeni delillere göre, darbenin planlayıcılarından olan Çiçek, "Eczacı Abdi" kod adlı örgüt üyesi aracılığıyla Gülen'le, cep telefonundan çeşitli programlarla doğrudan görüştü.

"ECZACI ABDİ"NİN KİMLİĞİNE ULAŞILDI

Yapılan incelemeler sonrasında "Eczacı Abdi" kod adlı örgüt üyesinin de gerçek kimliğine ulaşıldı.

Çiçek, darbe hazırlıkları çerçevesinde ABD'de bulunduğu 23 Haziran 2016'da "Eczacı Abdi" kod adlı örgüt üyesine, "Öğlen görüşme olur mu, H. ile" şeklinde mesaj gönderdi. Çiçek, aynı gün Fetullah Gülen'le görüştü.

Sivil imam Çiçek ile "Eczacı Abdi" kod isimli örgüt üyesi arasındaki görüşme içeriklerine göre, terörist başı Gülen, darbe girişiminde bulunulan 15 Temmuz 2016 günü saat 20.00'den itibaren sürekli bilgilendirildi. Gülen, darbe girişimine yönelik talimatları da aktardı.

YENİ BİR BAĞLANTI DEŞİFRE EDİLDİ

Çiçek'in, Pensilvanya'da Gülen'le birlikte yaşayan ve telefonuna "Hkn Ada Avukat" olarak kaydettiği başka bir kişiyle daha iletişim kurduğu belirlendi.

Görüşmeler, teknik takibe takılmamak için internet tabanlı uygulamalardan gerçekleşti.

Sivil imam Kemal Batmaz'ın ise örgütün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın davet mektubu üzerine 11-13 Temmuz 2016'da ABD'de bulunduğu tespit edildi. Böylece, davet mektubunun, Batmaz'ın gerçek ziyaret amacını gizlemek amacıyla gönderildiği de ortaya konuldu.

Öte yandan Batmaz'ın kullandığı e-mail adreslerinin de yer aldığı teknik bilgiler ele geçirildi.

İADE TALEBİ TEKRARLANDI

Adalet Bakanlığı, FETÖ elebaşı Gülen'in darbe girişiminin emrini verdiğini ve yönettiğini ortaya çıkaran yeni delilleri ABD Adalet Bakanlığına gönderdi.

Bakanlık, ABD Adalet Bakanlığı ile Çiçek'in Gülen'le görüşmelerini, Batmaz'ın bağlantılarını tamamen ortaya çıkaran söz konusu yeni delilleri paylaştı.

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından ABD Adalet Bakanlığına gönderilen yazıda, Türkiye'nin terörist başı Gülen'e yönelik iade talebi tekrarlandı.

Yazıda, "Türk adli makamlarının tespitleriyle Gülen'in 15 Temmuz silahlı darbe teşebbüsündeki rolü hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde ortaya konulmuştur. Bu nedenle iki ülke arasında yürürlükte olan 'Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması'nda belirtilen bütün şartları ziyadesiyle karşılayan iade taleplerimizin bir an evvel ülkeniz adli makamına tevdiini ve iadeye ilişkin yargısal sürecin başlatılmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı FETÖ Fetullah Gülen Hakan Çiçek ABD

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah seni kahretsin feto binlerce kişiye sebeb oldun
fetöyü cia değil zaman gazetesine abone olan hatta 3-5 er alan kafalar büyüttü
FETÖ haininin donu örgüt içinde karaborsa papazın donunu giymek için ABDye gitmek lazımdı zaman gazetesine abone olan 1 milyon terörüst nerede dağamı çıktı hayır içimizde hainler zaman gazetesi kapatılırken bu gazeteye abone olanlar bölge temsilciliklerde isimleri kayıtlı bunlar hala hain papaz fetöye tapıyorlar devletin yetkili organları zaman gazetesi aboneleri FETÖ terör örgütü üyeleri baylook nasıl teşhir olduysa zaman gazeti abonelerinin baylooktan farkı yok aynı dili kullanıyorlar aynı FETÖ örgütüne üyeler... bunlar pkk dan daha tehlikeli örgüt pkk silah elinde belli bunlar yer altında
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