Bakanlık Müşaviri Selim Cerrah gençlerle buluştu

Gençlik Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerrah, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Has Odada Hasbihal Programında gençlerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen programa; Gençlik Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerrah, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Bilecik Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü İsmail Şen, Bilecik Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Sadoğlu ve gençler katıldı. Gençlerin katılım ve ilgisinin yoğun olduğu programda Türkiye’nin geleceği açısından gençlerin önemine değinen Müşavir Cerrah, gençlere tavsiyelerde bulunarak deneyim ve tecrübelerini paylaştı. Gençlerin sorularını cevaplayarak fikir alışverişinde bulundu. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleştirilen Hasbihal Programı ikramların sunulması ile sona erdi.

Ardından Gençlik Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerrah,Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’ı makamında ziyaret etti.