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Bakanlıktan "70 bin öğrenci tutuklu" iddialarına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 13:06 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı yetkilileri, cezaevlerinde 70 bin öğrencinin bulunduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi - Yetkililer, 2017 verilerine göre, çeşitli suçlardan tutuklu ve hükümlü bulunan 37 bin kişinin, cezaevinde bulundukları süre içerisinde kendi istekleriyle ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora eğitimi aldıklarını belirtti

Adalet Bakanlığı yetkilileri, cezaevlerinde 70 bin öğrencinin bulunduğuna yönelik haberleri yalanlayarak, hükümlü ve tutukluların ortaokuldan yüksek lisansa kadar kendi istekleriyle eğitim alabildiklerini bildirdi.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cezaevlerinde 70 bin öğrencinin tutuklu bulunduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yetkililer, çalışmalar kapsamında, isteyen hükümlü ve tutukluların diledikleri alanlarda eğitim almalarının sağlandığını ifade etti.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un, "Açık kurumlar ile çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin örgün ve yaygın, kapalı kurumlarda bulunan hükümlülerin yaygın öğretimden yararlanmaları sağlanır." hükmü gereğince gerekli imkanların sunulduğunu anlatan yetkililer, çalışmalar kapsamında hükümlü ve tutukluların eğitime teşviklerinin de sağlandığını kaydetti.

Bakanlık yetkilileri, bu kapsamda, 31 Aralık 2017 itibarıyla toplam 37 bin 266 hükümlü ve tutuklunun, cezaevinde bulundukları sürede ortaokul, lise, üniversite, doktora ve yüksek lisans eğitimi aldığını bildirdi.

Öte yandan, cezaevlerinde yasak yayınlar kapsamında olmayan kitaplara da erişim sağlandığına dikkati çeken yetkililer, eğitim alanların çeşitli suçlardan cezaevlerinde bulunduğunu, bu kişilerin öğrencilikleri nedeniyle tutuklu ve hükümlü olmadığını vurguladı.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, farklı yaş gruplarından tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde kaldıkları süre içerisinde, eğitim alma talepleri üzerine öğrenim gördüğüne işaret etti.

- Meslek eğitimi de veriliyor

Hükümlü ve tutukluların eğitimleri için imkanların sağlandığını belirten yetkililer, bunun yanı sıra cezaevlerinde meslek eğitimlerinin verildiğini kaydetti.

Yetkililer, hükümlü ve tutukluların meslek sahibi olmalarına yönelik çalışmalar kapsamında da meslek öncesi eğitimlerini tamamlayanların kurulan tesis ve atölyelerde üretime katıldığını belirtti.

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Adalet Bakanlığı Ankara Cezaevleri

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