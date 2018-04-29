BURCU ÇALIK- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ilk kez "Ailenin Güçlendirilmesi Ulusal Stratejisi" hazırlanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, bu yıl "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ile "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı" çalışmalarını gerçekleştiren Bakanlık, "güçlü aile" konusunda yeni bir yol haritası belirlemek üzere düğmeye bastı.

Bu kapsamda aile alanında bütüncül politikalar üretmek, hizmet sunan kurum ve kuruluşların işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve kurumsal kapasitenin artırılmasında önceliklerin belirlenmesi ile politik planlamaların yapılabilmesi amacıyla ilk defa "Ailenin Güçlendirilmesi Ulusal Stratejisi" hazırlanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Hazırlanacak stratejiyle Türk aile yapısının korunmasına ve ailenin sağlam temeller üzerine inşa edilmesine yönelik politikaların oluşturulması hedefleniyor.

- İki çalıştay yapıldı

Bakanlık Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda geçen haftalarda iki ayrı çalıştay düzenlendi.