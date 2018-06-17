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Bakanlıktan Samsun'da yaşanan olay hakkında açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 17:32 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı: "Zanlılardan bir tanesi, daha önce bir polisin bıçaklanması olayına karıştığının tespit edilmesinden sonra tutuklanmıştır. Yaralı doktor ve güvenlik görevlilerinin genel sağlık durumları iyidir"

Sağlık Bakanlığınca, Samsun'da özel bir hastanede doktor ve güvenlik görevlilerine karşı meydana gelen saldırı ile ilgili, "Zanlılardan bir tanesi, daha önce bir polisin bıçaklanması olayına karıştığının tespit edilmesinden sonra tutuklanmıştır. Yaralı doktor ve güvenlik görevlilerinin genel sağlık durumları iyidir." değerlendirmesi yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "kendini bilmez magandaların" Samsun'da bir özel hastanede doktor ve güvenlik görevlilerine karşı uyguladığı şiddetin karşılıksız kalmadığı belirtildi.

Savcılığın yeniden harekete geçerek tekrar gözaltı ve tutuklama kararı verdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Samsun'da bir gece kulübünde çıkan tartışma kavgaya dönmüş ve yaralananlar olmuştur. Yaralıların Samsun'da özel bir hastaneye naklinden sonra tartışma ve kavgayı hastanede de sürdürmek isteyen magandalar, önce hastanenin güvenlik görevlileri tarafından 'adı geçen yaralıların hastanede olmadıkları' söylenerek uzaklaştırılmıştır.

Ancak daha sonra aynı kişiler hastaneyi tekrar basmışlardır. Magandaların uyguladıkları şiddet sonucu hem güvenlik görevlileri hem de doktor yaralanmıştır. Doktorun daha sonra yapılan muayene ve tedavisinde burnunun ve uyluk kemiğinin kırıldığı tespit edilmiştir."

- "Genel sağlık durumları iyi"

Polisin müdahalesi üzerine magandaların gözaltına alındığı ancak daha sonra savcılıkça serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şiddet olayının vuku bulması kadar, zanlıların serbest bırakılması da kamuoyunda oluşan infiali artırmış ve bunun üzerine harekete geçen savcılık yeniden zanlıları gözaltına almıştır. Zanlılardan bir tanesi, daha önce bir polisin bıçaklanması olayına karıştığının tespit edilmesinden sonra tutuklanmıştır. Yaralı doktor ve güvenlik görevlilerinin genel sağlık durumları iyidir. Kendilerine 'geçmiş olsun' diyor, bu tür şiddet olaylarının tekrarlanmaması dileği ile bu müessif hadiseyi kınıyoruz."

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Sağlık Bakanlığı Samsun'daki özel hastanede yaşanan şiddet

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