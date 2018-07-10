Yemek kaplarının akşamdan temizlenip hazırlandığını belirten Demirci, "Sabah yemek kaplarımızı aracımıza yerleştirip çalışmaya başlıyoruz. Öğrenci yurtları, kamu kurumlarının yemekhaneleri ve restoranlar olmak üzere belirlenen yerlerimiz var. Buralara gidip yemekleri alıyoruz. Gün içinde tüm adreslere uğradıktan sonra barınağa dönüyoruz." dedi.

Yaklaşık 500 köpek ile 250 kediyi barındırabilecek kapasitesi olan barınakta yaklaşık 300 köpek ile 60 kedi bulunuyor.

Her sabah yemeklerinin geliş saatini heyecanla bekleyen "bakımevi sakinleri" ise kendilerine yemek veren çalışanları, patilerini kulübelerinin tellerine koyup çıkardıkları seslerle karşılıyor.

Bakımevine girişlerinin oldukça neşeli hale geldiğini söyleyen Demirci, "Köpekler artık aracımızı tanıyor. Arabanın içinde yemek olduğunu biliyorlar. Araç bakımevine girdiği andan itibaren neşelerini, mutluluklarını havlayarak göstermeye başlıyorlar." ifadesini kullandı.

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- "Yemekten sonra kedi ve köpeklerle oynamaya başlıyoruz"

Hayvanların en iyi ortamda yaşamaları için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Demirci, şunları kaydetti:

"Gelen yemekleri barınaktaki kaplara koyup köpeklere veriyoruz. Yemeklerini önlerine getirirken kuyruklarını sallayıp bize yakın davranarak sempatik olmaya çalışıyorlar, mutluluklarını gösteriyorlar. Onların bu mutluluğu bizi de mutlu ediyor. İşimiz bununla bitmiyor. Karınları doyduktan sonra bizimle oynamak istiyorlar. Sadece karınlarını doyurup bakıcılıklarını yapmıyoruz. Yemekten sonra kedi ve köpeklerle oynamaya başlıyoruz, hep birlikte oyunlar oynuyoruz."

Bakımevi çalışanlarından Mehmet Sağlıklı da günlük olarak barınağın ve hayvanların temizliğini yaptıklarını aktararak, "İhbar üzerine sokaktan hayvanları topluyoruz. Burada tedavi ve bakımları yapılıyor. Yemeklerini arkadaşlar getiriyor, biz de onlara bu yemekleri veriyoruz. Yemekleri dağıtırken yaşanan mutluluk görülmeye değer." diye konuştu.

