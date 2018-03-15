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Bakımı yapılıp, çaya indirilen teknenin üstüne vinç düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 19:46 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de boyama ve bakım işlemleri tamamlanan 'Dardanelles-1' isimli tekne vinç ile denize indirilirken, vincin ana dişlisinin kırılması sonucu teknenin bir bölümü sulara gömüldü.

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'de boyama ve bakım işlemleri tamamlanan 'Dardanelles-1' isimli tekne vinç ile denize indirilirken, vincin ana dişlisinin kırılması sonucu teknenin bir bölümü sulara gömüldü. Teknenin üstüne düşen vincin bomu nedeniyle tekne ve vinçte maddi hasar meydana geldi. Vinç kazası bugün saat 16.00 sıralarında Sarıçay'da meydana geldi. 'Dardanelles-1' isimli tekne denize indirildiği sırada, vincin ana dişlisi kırıldı. Kırılma ile birlikte tekne suya düştü. Vincin bomu da teknenin üzerine düştü. Olay sonrası tekne kullanılamaz hala geldi. Vinçte maddi hasar oluştu. Kaza sırasında teknenin içinde bulunan sahibi Yusuf Yeğin (60) ve arkadaşı Okan Erturan (53) kazayı yara almadan atlattı. 17 GE 997 plakalı vinci kullanan Yusuf Görmez ise, tedbir amaçlı kendi imkanlarıyla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne gitti. Olay esnasında teknede bulunan sahibi Turgay Yeğin kazayı şöyle anlattı: "Teknelerin bakımlarını yaparız. Bu bakım bitti. Vinç yardımı ile denize indirmek istedik. Tekne tam suya ineceği sırada vincin ana dişlisi kırıldı. Kırılınca tekne düştü. Vinçte onun üzerine düştü. Tekne pert oldu. Kazanın olduğu sırada biz teknenin içerisindeydik. Vinç düşünce tekneyi parçaladı. Teknede iki kişiydik" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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