Bakırçay’da son yılların en kapsamlı temizliği

Bakırçay’da son yılların en kapsamlı temizlik çalışmasını başlatan DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, 5 bin 600 metrelik kısımdan 350 bin metreküp rüsübat çıkardı. Çalışmaları yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker; proje tamamlandığında 20 bin dekar arazinin taşkınlardan korunacağını söyledi.

Özellikle kış aylarında Manisa’nın Soma ilçesindeki çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen Bakırçay temizleniyor. Taşkın riskini azaltmak için nehir yatağındaki çalışmalara hız veren DSİ 2. Bölge Müdürlüğü 5 bin 600 metrelik kısımdaki çalışmalarını tamamladı. Bakırçay’dan toplam 350 bin metreküp rüsübat çıkarıldığı açıklandı.

Ekim ayında başlanan çalışmaların 1. etabında Savaştepe Köprüsü ile Soma Arıtma Tesisi arasında kalan yaklaşık 1600 metrelik kısım temizlendi. Çalışmaların 2. kısmı ise Soma Arıtma Tesisi ile Çerkez Hamidiye Köprüsü arasındaki 7 kilometrelik alanda başlatıldı. Şu ana kadar 2. etap çalışmalarda yaklaşık 4 bin metrelik alan rüsübattan temizlendi.

"Milyonlarca liralık zarar ortadan kalkacak"

Bakırçay üzerindeki son yılların en kapsamlı temizlik projesini yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, “Ekim ayında başladığımız çalışmalar şu anda 2 adet Beko Paletli Ekskavatör, 2 adet Dragline Paletli Ekskavatör ve 1 adet de Pletli traktör ile devam ediyor. Amacımız zaman zaman meydana gelen taşkınlarla Somalı çiftçileri büyük zarara uğratan Bakırçay’daki bu riski ortadan kaldırmak. Projemizi tamamladığımızda yaklaşık 20 bin dekar arazide su baskını riskini minimize etmiş olacağız. Hem çiftçimiz tarlalarını gönül rahatlığı ile ekip dikecek; hem de ekonomimiz milyonlarca liralık zarardan riskinden kurtulacak” diye konuştu.