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Bakırköy Cezaevi'nde silah sesleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 10:11 | Son Güncelleme

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda görev yapan ve ismi öğrenilemeyen bir asker yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Yaralı asker ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre cezaevinde görevli bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir asker yanlışlıkla arkadaşını vurdu.

Bunun üzerine Cezaevi’ne ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı askere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

İlk müdahalesi yapılan asker daha sonra ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İHA

Bakırköy Cezaevi'nde silah sesleri!Bakırköy Cezaevi'nde silah sesleri!
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Bakırköy cezaevi son akika

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bu ülkede saray ve çevresi haric hiç kimsenin huzur ve güvenliği yoktur...
Senin için bahçede bir yer ayarlasinlar istersen
@rmzndgn58 bizim köyde çok sayıda akit mevcut ha SARAYDA ha köyde akit ittir . Yer bulunur!!!
isyan çıktı dedik
Ceza evindeki yetersiz eğitimli askerlerin şakalaşmasıdır inşallah. Geçmiş olsun. Öyle bir başlık ki; sanırsınız isyan var.
Fetonun bir isyanı sandık sapık bir asker arkadaşını vurmuş meğer. Hiç kimsenin can güvenliği yok doğru sabaha kimin çıkacağını Allah bilir kafayı sarayla sıyırmış vatandaşa istinaden.
bir asker baska bir asker arkadaşını nasıl yanlışlıkla vurur. ?
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