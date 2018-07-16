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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan hastanedeki iddialara soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 13:26 | Son Güncelleme

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA - BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çoğunluğu Suriyeli uyruklu küçük çocukların hamile olduğu halde sağlık görevlilerince adli makamlara bildirilmediği iddialarına ilişkin "Suçu bildirmeme" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA - BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çoğunluğu Suriyeli uyruklu küçük çocukların hamile olduğu halde sağlık görevlilerince adli makamlara bildirilmediği iddialarına ilişkin "Suçu bildirmeme" gerekçesiyle soruşturma başlattı. İstanbul Valiliği'nde de 59 sağlık görevlisi hakkında soruşturma izni verdiği öğrenildi. OLAYLA İLGİLİ İHBARDA BULUNULDU Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çoğunluğu Suriyeli çocukların hamile olduğu halde adli makamlara bildirilmediği gerekçesiyle savcılığa ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hastanede görevli 59 sağlık görevlisi hakkında "Suçu bildirmeme" gerekçesiyle 16 Mart 2018'de soruşturma başlattı. Savcılık ayrıca İstanbul Valiliği'nden de soruşturma izni istedi. İstanbul Valiliği de 59 sağlık görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Söz konusu Valiliğin soruşturma izninin kesinleşmesinin ardından sağlık görevlilerinin ifadesine başvurulacak. BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: Medyada, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama gereği görülmüştür. Bakanlığımıza bağlı tüm hastanelerde olduğu gibi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de 18 yaş altında doğum yapan tüm kadınların adli mercilere bildirimi eksiksiz olarak yapılmaktadır. Haberde bahsedilen hastaların, gebe polikliniği ve doğumhane dışında başka şikayetleri sebebiyle KBB, İç Hastalıkları ve Çocuk Polikliniğine başvuran hastalar olduğu anlaşılmıştır. Bu vakaların ilerleyen süreçte gebe polikliniği ve doğumhaneye başvurduklarında gerekli bildirimlerin yapıldığı da saptanmıştır. Olası bir aksaklığa sebebiyet vermemek için, Kadın Doğum Poliklinikleri ile birlikte diğer polikliniklere başvuran 18 yaş altı gebelik teşhisi almış tüm hastaların Sosyal Hizmetler Uzmanı vasıtasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine bildirilmesi gerektiği konusunda hastane çalışanları tekrar bilgilendirilmiştir. Bilgilerinize saygı ile sunulur

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