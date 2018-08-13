Bakırköy'de ambulans devrildi: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de, ambulansın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi Atatürk Havalimanı Caddesi Florya yönünde seyreden Mert Nuri E. idaresindeki 34 AJ 7566 plakalı ambulans, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki direğe çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile ambulans görevlileri Alperen G. ve Ebru Ö. yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Atatürk Havalimanı Caddesi Florya istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Ambulansın kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.
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