Bakırköy'de bir polis memuru intihar etti

Olay, Bakırköy Çobançeşme Fidanlık Mevkii D-100 Karayolu güney yanyolda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 8 aydır çalışan polis memuru Selçuk Çalık (28) silahıyla intihar etti.
İstanbul Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde çalışan bir işçi genç polisi kanlar içinde görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralı polis memurunu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı. Olay yerinde genç polise ait silah, kimlik, cüzdan ve şahsi malzemelerin bulunduğu öğrenildi. İddiaya göre, genç polis memurunun bunalımda olduğu ve sürekli istifa edeceğini söylediği öğrenildi. (DHA)
KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu
Şanlıurfa'da kafası kopmuş halde bulunan bebeğin annesinden korkunç itiraflar! Cinayeti bir bir anlattı!
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan Erdem Gürgür'ün annesinin feryadı yürek burktu!
Utanç verici fotoğraf! Boşanıyorlar...
Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia
Almanya’da şaşırtan görüntü! Çıplak bisikletli radara böyle yakalandı
Kaliforniya yanıyor! OHAL ilan edildi!
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
İşte dünyanın en güzel çocuğu
Okuyucu Yorumları 0 yorum