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Bakırköy'de bir polis memuru intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 22:47 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY'de bir polis memuru silahla yaşamına son verdi.

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)- BAKIRKÖY'de bir polis memuru silahla yaşamına son verdi. 28 yaşındaki Selçuk Çalık'ın bunalımda olduğu ve sürekli istifa edeceğini söylediği öğrenildi. Olay, Bakırköy Çobançeşme Fidanlık Mevkii D-100 Karayolu güney yanyolda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 8 aydır çalışan polis memuru Selçuk Çalık (28) silahıyla intihar etti. İstanbul Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde çalışan bir işçi genç polisi kanlar içinde görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralı polis memurunu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı. Olay yerinde genç polise ait silah, kimlik, cüzdan ve şahsi malzemelerin bulunduğu öğrenildi. İddiaya göre, genç polis memurunun bunalımda olduğu ve sürekli istifa edeceğini söylediği öğrenildi.

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Bakırköy'de bir polis memuru intihar ettiBakırköy'de bir polis memuru intihar etti
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