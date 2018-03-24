- BAKIRKÖY'DE CAN PAZARI (1)

- PARK HALİNDEYKEN KAYMAYA BAŞLAYAN CİP BİR KİŞİYİ ALTINA ALDI
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA
Bakırköy'de park halindeyken geri geri kaymaya başlayan cipin altında kalan bir kişi yaralandı.
Bakırköy'deki olay saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde el freni çekilmemiş park halindeki cip, geri geri kayınca yolda yürüyen Hayati Metin'i altına aldı. Aracın altına kalan Metin'in yardım çığlıklarına çevredekiler yetişti. Çevredekiler kriko yardımıyla aracı kaldırdı ve Hayati Metin'in buradan çıkardı. Yaralanan Hayati Metin ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Araç altına kalan kişi
-Yaşlı adamın kurtarılması
-Ambulansa alınması
-Genel ve detaylar
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