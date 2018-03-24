Bakırköy'de can pazarı (1)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)- BAKIRKÖY'de park halindeyken geri geri kaymaya başlayan cipin altında kalan bir kişi yaralandı. Bakırköy'deki olay saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde el freni çekilmemiş park halindeki cip, geri geri kayınca yolda yürüyen Hayati Metin'i altına aldı. Aracın altına kalan Metin'in yardım çığlıklarına çevredekiler yetişti. Çevredekiler kriko yardımıyla aracı kaldırdı ve Hayati Metin'in buradan çıkardı. Yaralanan Hayati Metin ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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