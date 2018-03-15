Bakırköy'de eski milletvekiline silahlı saldırı davasında karar

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de 4 yıl önce eski Anavatan Partisi Milletvekili Adnan Yıldız'ın eşi Ferize Yıldız (58) ve kızı Betül Yıldız'ın (35) öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılanan 2 sanık ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanık da 69 yıl hapisle cezalandırıldı.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Beşir Artukoğlu, İhsan Şimşek ve Oktay Güneş ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, eski milletvekili Adnan Yıldız ile oğulları ve avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık İhsan Şimşek, "Ben para için can almam. Suçsuz olduğumu defalarca söyledim. Adaletinize sığınıyorum. Ben nasıl insan öldürebilirim? Adalete güveniyorum. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır." dedi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Oktay Güneş ve İhsan Şimşek'e, "nitelikli yağmaya teşebbüs", "öldürmeye teşebbüs" ve iki kişiye karşı "kasten öldürmek" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl altışar ay hapis cezası verdi.