Bakırköy'de eski milletvekiline silahlı saldırı davasında karar

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de 4 yıl önce eski Anavatan Partisi Milletvekili Adnan Yıldız'ın eşi Ferize Yıldız (58) ve kızı Betül Yıldız'ın (35) öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılanan 2 sanık ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanık da 69 yıl hapisle cezalandırıldı.
Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Beşir Artukoğlu, İhsan Şimşek ve Oktay Güneş ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, eski milletvekili Adnan Yıldız ile oğulları ve avukatları da hazır bulundu.
Duruşmada söz alan sanık İhsan Şimşek, "Ben para için can almam. Suçsuz olduğumu defalarca söyledim. Adaletinize sığınıyorum. Ben nasıl insan öldürebilirim? Adalete güveniyorum. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır." dedi.
Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini ve beraatlerini istedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Oktay Güneş ve İhsan Şimşek'e, "nitelikli yağmaya teşebbüs", "öldürmeye teşebbüs" ve iki kişiye karşı "kasten öldürmek" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl altışar ay hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Beşir Artukoğlu'nu da "nitelikli yağma" ile "öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmek" suçlarından 69 yıl hapisle cezalandırdı.
Eylemin katliam niteliğinde olduğunu belirten mahkeme, Artukoğlu, Güneş ve Şimşek'e "iyi hal" indirimi uygulamazken, tutukluluk hallerinin de devamına hükmetti.
Mahkeme, tutuksuz yargılanan Murat Tuymaz'ın ise ''nitelikli yağmaya teşebbüs", iki kişiye karşı ''kasten öldürme'' ve ''öldürmeye teşebbüs'' suçlarını işlediği sabit olmadığından beraatine karar verdi.
- Davanın geçmişi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, hırsızlık suçundan bulundukları cezaevinde tanışan sanıklar Mehmet Doğu Yeşilel, Mehmet Beşir Artukoğlu, Murat Tuymaz ve İhsan Şimşek'in, tahliye olduktan sonra da görüştükleri belirtilmişti.
İddianamede, Zeytinburnu'nda bir döviz bürosunun sahibi ve eşinin yaşlı olmaları nedeniyle ellerinden kolay para alınacağı şeklinde plan yapan sanıkların motosikletle yağma olayını gerçekleştirmek için 16 Nisan 2014'te içinde pompalı tüfeğin de bulunduğu çantayla müşteki-sanık Adnan Yıldız'ın evine doğru gittikleri anlatılmıştı.
Mehmet Doğu Yeşilel'in, Adnan Yıldız'ın eşi Ferize Yıldız ile kızı Betül Yıldız'a ateş ederek öldürdüğü, Adnan Yıldız'ı yaraladığı, babasına ait ruhsatlı tabancayı alan Kemal Yıldız'ın da Yeşilel'e doğru ateş ederek etkisiz hale getirdiği kaydedilen iddianamede, Artukoğlu'nun 2 kez ''yağmaya teşebbüs'' ve ''kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs'' suçlarından toplam 42 yıl 6 aya kadar, Oktay Güneş, İhsan Şimşek ile Murat Tuymaz'ın da ''yağmaya teşebbüs'' ile ''azmettirme'' suçlarından 11 yıl 3'er aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.
İddianamede, müşteki-sanık olarak yer alan Adnan Yıldız ile oğlu Kemal Yıldız hakkında ''kasten yaralama'' ve ''kasten öldürme'' suçlarından meşru savunmadan dolayı cezaya yer verilmemesi de talep edilmişti.
Sanıkların yargılamasını yapan Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen yıl verdiği kararda Mehmet Beşir Artukoğlu, Oktay Güneş ve İhsan Şimşek'i "nitelikli yağmaya teşebbüs", "iki kişiyi kasten öldürmek" ve "Adnan Yıldız'a karşı öldürmeye teşebbüs" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28'er yıl 6'şar ay hapisle cezalandırmıştı.
Murat Tuymaz'ın da beraatine hükmeden mahkeme, müşteki sanıklar Adnan Yıldız ve oğlu Kemal Yıldız'ı, meşru müdafaa koşullarının oluştuğu gerekçesiyle beraatlerine karar vermişti.
Yerel mahkemenin kararını 6 Kasım 2017'de bozan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık Artukoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun failliği düzenleyen 37. maddesi delaletiyle hüküm kurulduğunu belirtmiş, sanığın azmettirme sonucu atılı suçları işlediğini, olayın detaylarını ve azmettiricileri emniyetteki ifadesinde anlattığını kaydetmişti.
Daire, sanığın bu beyanlarının da hükme esas alınarak davanın karara bağlandığını ifade ederek, sanık Artukoğlu'nun TCK 38/3 maddesinde yer alan indirim hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının gerekçeli kararda tartışılmasına hükmetmişti.
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