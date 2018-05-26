Bakırköy'de inşaatta asansör düştü: 4 yaralı

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BAKIRKÖY'de bir inşaatta asansörün düşmesi sonucu 4 işçi yaralandı. İncirli Caddesi'ndeki 7 katlı inşaatta çalışma yapan işçilerin bindiği yük asansörü üst katlardan büyük bir hızla zemin kata çakıldı. Kazada 4 işçi yaralandı. İşçilerin bacaklarında kırıklar olduğu belirtilirken olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Olay yerindeki inceleme sürüyor.
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