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Bakırköy'de inşaatta asansör düştü: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 11:29 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BAKIRKÖY'de bir inşaatta asansörün düşmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BAKIRKÖY'de bir inşaatta asansörün düşmesi sonucu 4 işçi yaralandı. İncirli Caddesi'ndeki 7 katlı inşaatta çalışma yapan işçilerin bindiği yük asansörü üst katlardan büyük bir hızla zemin kata çakıldı. Kazada 4 işçi yaralandı. İşçilerin bacaklarında kırıklar olduğu belirtilirken olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

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