Bakırköy'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu üç kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D100 karayolu Ataköy mevkisinde Topkapı istikametine giderken kontrolden çıkan Mustafa Yiğit Erbir'in kullandığı 06 AAC 118 plakalı otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Erbir ile araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Kazada yaralananlardan biri otomobilde sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan kişinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından yaralılar ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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