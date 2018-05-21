BAKIRKÖY'DE OTOMOBİL DEREYE UÇTU

Haber - Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)
Bakırköy'de otomobil su kanalına uçtu. Araç içeresinde bulunan iki kişi yara almadan kurtuldu.
Kaza, 23.30 sıralarında Bakırköy Basınköy Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, iddiaya göre arkadan gelen başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, Küçükçekmece su kanalına uçtu. Araçtaki iki kişi kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazadan yara almadan kurtulan iki kişiye, ambulans içinde tedbir amaçlı müdahale etti. Kazanın ardından olay yerine vinç çağırıldı. Otomobili su kanalından çıkarma çalışmalarının sabah saatlerinde başlayacağı öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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-Kaza yerinden görüntü
-Kaza yapan kişilerden görüntü
- Su kanalından görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Genel ve Detaylar
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