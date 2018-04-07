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Bakırköy'de seyir halindeki takside yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 06:19 | Son Güncelleme

Bakırköy'de seyir halindeki takside yangın

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de seyir halindeyken yangın çıkan taksi kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu yanyol Şirinevler mevkisinde Ankara istikametine seyreden Ahmet Cindemir idaresindeki 34 TJP 22 plakalı taksinin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark ederek taksiyi kenara çekip inen sürücü Cindemir, yangına müdahale etmek için kaputu açtığında bir anda büyüyen alevler aracın tamamını sardı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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Bakırköy D-100 Karayolu Şirinevler Taksi yangın

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