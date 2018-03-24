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  Bakırköy'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 08:13 | Son Güncelleme

    Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Bakırköy'de D-100 Karayolu'nda bir araç yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Bakırköy'de D-100 Karayolu'nda bir araç yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bakırköy D-100 Karayolu Ataköy mevkii Topkapı istikametinde sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AAC 118 plakalı otomobili kullanan Mustafa Yiğit Erbir, yanında bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 arkadaşı ile birlikte Bakırköy'den Topkapı istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil Bahçelievler ayrımında bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrası araçta bulunan Mustafa Yiğit Erbir ve 2 arkadaşı yaralandı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri ekipler yaralılara ilk müdahaleyi burada yaparken, yaralılar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri kazayla ilgili incelemelerde bulunurken polis de kaza sonrası olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Bu sırada trafik polisleri, hafif yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa Yiğit Erbir'e alkol metreyi üfletmek için uzun çaba sarf etti. Polis ekiplerine direnen sürücü alkol metreyi üfleyemeyince ekip aracıyla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin içinde alkol şişelerinin olması dikkat çekti.

Kaza sonrası polis ekipleri trafiğin akışını tek şeritten sağlarken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Belediye ekipleri de kaza yerinde temizlik ve kumlama çalışması yaptı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden normale döndü. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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